Atomic Heart : Le vrai successeur de BioShock ? Notre test en vidéo

Le développement d’Atomic Heart n’aura pas été de tout repos, mais Mundfish peut s’estimer heureux de voir que son FPS est aujourd’hui l’un des jeux les plus populaires de ce début d’année. Sorte de successeur spirituel de BioShock tout en affichant ses propres spécificités et un univers bien différents, le titre est aujourd’hui scruté de toute part et est l’objet de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Après l’avoir terminé et vous avoir proposé notre verdict à l’écrit, nous mettons à disposition notre test vidéo qui revient sur tout ce qui marche dans cette nouvelle licence, mais aussi sur tous les petits grains qui viennent enrayer la mécanique.

Atomic Heart est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.