Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 sortira plus tôt que prévu dans son édition numérique, nouveau trailer

Un coup de potion magique pour arriver plus vite

La version physique d’Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 ne sortira que le 30 novembre, mais le jeu aura un peu d’avance en dématérialisé. Microids et le studio Mr Nutz nous informent que cette suite sortira finalement le 13 novembre prochain dans son édition numérique, si jamais vous souhaitez prendre un peu d’avance.

On découvre un nouveau trailer de gameplay dans le même temps, qui nous montre les deux Gaulois (avec les voix françaises) en train de filer quelques mandales aux Romains en plein dans leurs locaux. Ce second épisode introduira des environnements inédits et proposera aussi plus d’ennemis et de boss. Vous ne serez donc pas trop de deux pour faire face à tout ce beau monde, et vous pourrez vous aider des nouvelles attaques « Ultimate » des deux héros qui feront beaucoup de dégâts.

Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 est prévu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.