Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant
Ubisoft n’avait pas le droit à l’échec avec Assassin’s Creed Shadows et l’éditeur français peut s’estimer heureux de voir que cet épisode a trouvé son public. S’il ne veut toujours pas donner de réels chiffres de ventes concernant le jeu, il se targue d’avoir au moins attiré plus de 5 millions de personnes, abonnement Ubisoft+ compris. Assassin’s Creed Shadows a également réalisé le deuxième meilleur lancement d’un épisode pour la saga, laissant sous-entendre que le succès était bien là. Ubisoft peut désormais même ajouter qu’il est le roi des ventes en Europe pour ce début d’année, du moins pour ce qui est des sorties de 2025.
Deux inconnues faussent le classement
Le site The Game Business dévoile aujourd’hui les chiffres en provenance de Games Sales Data, l’institut qui recueille les données de ventes de jeux en Europe. On y apprend ainsi qu’Assassin’s Creed Shadows est en tête du classement des meilleures ventes de 2025, pour les jeux sortis la même année. Si le classement englobait les sorties des années précédentes, c’est bien EA Sports FC 25 qui serait en tête, à la surprise d’absolument personne.
L’exploit est tout de même bien présent pour Ubisoft, qui savait sans doute que le territoire européen était de toute façon très friand de la saga Assassin’s Creed. Derrière cet opus, on retrouve Split Fiction qui cartonne également, suivi par Monster Hunter Wilds. Mais tout ceci est à mettre en perspective à cause de deux données manquantes.
Tout d’abord, celles des ventes numériques de Nintendo. Le constructeur japonais ne fournit pas ce type de données à l’institut, ce qui veut dire que le classement de Mario Kart World n’est calculé qu’en fonction de la version physique du jeu (dont le bundle avec la Switch 2). L’autre donnée qui manque à ce classement, c’est celle de Clair Obscur: Expedition 33. Là encore, les données européennes du titre n’ont pas été partagées avec l’organisme, ce qui empêche de voir si le jeu de Sandfall serait plus haut que celui d’Ubisoft (il serait sans doute dans le top 10).
Voici le classement des ventes de jeux en Europe sur PC et consoles en 2025 selon GSD, toutes les années de sorties confondues :
- EA Sports FC 25
- Assassin’s Creed Shadows
- Grand Theft Auto 5
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Split Fiction
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart World
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Star Wars Battlefront 2
- Elden Ring: Nightreign
- It Takes Two
- Grand Theft Auto Online
- NBA 2K25
- F1 25
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Mario Kart 8: Deluxe
- Battlefield 1
Autre donnée intéressante : 71 millions de jeux PC et consoles ont été vendus en ce début d’année (jusqu’à la fin du mois de juillet), soit 6% de moins que l’année passée à la même période. Pour autant, on note une hausse de la part du format dématérialisé, avec 74% des ventes effectuées sous ce format, contre 72% l’année dernière.
