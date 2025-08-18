Assassin’s Creed Shadows est le jeu de 2025 le plus vendu en Europe, pour l’instant

Deux inconnues faussent le classement

Le site The Game Business dévoile aujourd’hui les chiffres en provenance de Games Sales Data, l’institut qui recueille les données de ventes de jeux en Europe. On y apprend ainsi qu’Assassin’s Creed Shadows est en tête du classement des meilleures ventes de 2025, pour les jeux sortis la même année. Si le classement englobait les sorties des années précédentes, c’est bien EA Sports FC 25 qui serait en tête, à la surprise d’absolument personne.

L’exploit est tout de même bien présent pour Ubisoft, qui savait sans doute que le territoire européen était de toute façon très friand de la saga Assassin’s Creed. Derrière cet opus, on retrouve Split Fiction qui cartonne également, suivi par Monster Hunter Wilds. Mais tout ceci est à mettre en perspective à cause de deux données manquantes.

Tout d’abord, celles des ventes numériques de Nintendo. Le constructeur japonais ne fournit pas ce type de données à l’institut, ce qui veut dire que le classement de Mario Kart World n’est calculé qu’en fonction de la version physique du jeu (dont le bundle avec la Switch 2). L’autre donnée qui manque à ce classement, c’est celle de Clair Obscur: Expedition 33. Là encore, les données européennes du titre n’ont pas été partagées avec l’organisme, ce qui empêche de voir si le jeu de Sandfall serait plus haut que celui d’Ubisoft (il serait sans doute dans le top 10).

Voici le classement des ventes de jeux en Europe sur PC et consoles en 2025 selon GSD, toutes les années de sorties confondues :

EA Sports FC 25 Assassin’s Creed Shadows Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Split Fiction Monster Hunter Wilds Call of Duty: Black Ops 6 Mario Kart World Kingdom Come: Deliverance 2 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Star Wars Battlefront 2 Elden Ring: Nightreign It Takes Two Grand Theft Auto Online NBA 2K25 F1 25 Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Mario Kart 8: Deluxe Battlefield 1

Autre donnée intéressante : 71 millions de jeux PC et consoles ont été vendus en ce début d’année (jusqu’à la fin du mois de juillet), soit 6% de moins que l’année passée à la même période. Pour autant, on note une hausse de la part du format dématérialisé, avec 74% des ventes effectuées sous ce format, contre 72% l’année dernière.