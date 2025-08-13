Assassin’s Creed : L’histoire dans le présent n’est pas complètement abandonnée chez Ubisoft

Le conflit entre les Assassins et les Templiers trop délaissé ?

Assassin’s Creed Shadows s’est montré relativement timide lorsqu’il s’agissait d’évoquer la lutte iconique entre les deux camps de la saga, et ce pour mieux développer les histoires personnelles de ses deux protagonistes. Ce n’est pas pour autant un signe que ce combat va rester en retrait à l’avenir, même si la déclaration de Luc Plante est encore assez floue :

« Le conflit entre Assassins et Templiers a toujours été un pilier d’Assassin’s Creed. Avec Shadows, nous souhaitions situer nos protagonistes dans cet univers avant de développer le conflit. Maintenant que c’est fait dans le jeu principal, nous avons effleuré la surface avec l’ajout de l’histoire menée par Critical Role, et vous pouvez vous attendre à un regard plus approfondi sur ce conflit prochainement. »

Si vous vous demandez ce que vient faire la mention de Critical Role là-dedans, sachez juste que le collectif spécialisé dans les jeux de rôle sur table a organisé un épisode spécial dans le monde d’Assassin’s Creed Shadows avant la sortie de ce dernier. Luc Plante continue :

« Bien que l’époque moderne ne soit pas le centre d’intérêt principal de l’histoire que nous racontons avec Shadows, il reste important pour notre communauté, vous pouvez donc vous attendre à ce que cela soit mis en avant à un moment donné, d’une manière ou d’une autre… »

Allez savoir s’il est ici question d’un DLC supplémentaire ou si d’autres épisodes prendront plus à cœur ce conflit historique. Il ne reste plus qu’à espérer que cela soit au moins mieux géré que dans les précédents épisodes, qu’importe ce que l’on peut penser de l’histoire de Desmond dans la première « trilogie ».