Assassin’s Creed Codename Jade annonce une bêta fermée mondiale

Il est où Jade ?

L’éditeur chinois Level Infinite (label du groupe Tencent pour le marché mondial) annonce aujourd’hui l’ouverture des inscriptions pour la bêta fermée d’Assassin’s Creed Codename Jade. Celle-ci sera disponible dans le monde entier le 3 août prochain sur mobiles via iOS et Android.

Pour rappel, cet opus nous emportera dans la Chine du IIIe siècle tandis que nous incarnerons un assassin du nom de Xia. Entre deux démantèlements de complots, ce sera l’occasion de visiter des lieux célèbres tels que la Grande Muraille ou encore la capitale impériale de Xiangyang. On retrouvera ainsi tout ce qui fait l’expérience Assassin’s Creed sur smartphone et tablette grâce à l’expertise de Level Infinite sur ses plateformes, et bien sûr, la patte d’Ubisoft.

Comment participer à la bêta d’Assassin’s Creed Codename Jade ?

Pour pouvoir jouer à la bêta fermée, il suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu et de vous inscrire via l’onglet « register » en haut à droite. Vous devez néanmoins posséder un compte « Level Infinite Pass » pour cela (vous pouvez en créer un en allant dans l’onglet « Password » et cliquer sur « register now »).

Gardez à l’esprit que les accès seront distribués aléatoirement parmi les inscrits. Le jeu disposera uniquement de voix et textes en anglais, mais sachez que le français sera également de la partie pour la sortie. Ubisoft n’a d’ailleurs donné aucune date pour le moment, mais ce serait très étonnant de le voir débarquer prochainement alors qu’Assassin’s Creed Mirage sera la star de cet automne du côté de la franchise.