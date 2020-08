As Far As The Eye sera disponible le 10 septembre prochain

Le troisième titre d’Unexpected Studio a révélé sa date de sortie, celui-ci sera disponible sur PC via les plateformes Steam, GOG et Epic Games Store le 10 septembre prochain.

Un monde merveilleux accessible dans moins d’un mois

Il était déjà possible d’avoir un aperçu du titre lors du Steam Games Festival qui proposait de jouer à la démo d’As Far As The Eye ainsi que d’une multitude d’autres jeux. Pour rappel, ce jeu de stratégie/roguelike en tour par tour vous laissera guider un peuple de nomades dans le monde de A Fate, afin de guider ces derniers à l’Oeil, un lieu qui désigne en réalité le centre de ce monde fantastique.

Ainsi, vous devrez faire avancer votre tribu dans des cartes générées procéduralement tout en faisant face aux caprices du climat et aux différentes situations qui vont aussi survenir de manière aléatoire. Cette aventure ne se déroulera alors pas sans accroc, et c’est à vous que revient la tâche d’amener cette tribu à bon port et d’éviter qu’elle succombe à la montée des eaux.