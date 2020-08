As Far As The Eye dévoile ses mécaniques dans un extrait de gameplay commenté

Alors qu’il nous a proposé une démo il y a quelques jours, le jeu de gestion ressources roguelike As Far As The Eye sera très prochainement disponible sur PC. Le jeu développé par Unexpected Studio et édité par Goblinz Studio nous promet un voyage onirique dans notre traversée d’un monde occupé par des petits êtres, les Pupilles.

En plus de nous avoir accordé une interview il y a quelques jours, les développeurs d’As Far As The Eye nous permettent, grâce à une vidéo de gameplay commenté, de découvrir l’univers de ce jeu coloré et pacifiste.

L’Oeil vous attend

La vidéo nous permet d’apercevoir les mécaniques de gameplay du jeu ainsi que les visuels associés aux différents éléments le composant. Grâce à cette preview, on peut notamment comprendre l’aspect vivant de l’univers d’As Far As The Eye et l’importance d’une gestion accrue des ressources et du temps. Car vous fuyez la montée des eaux pour rejoindre l’Oeil, un cirque au centre du monde des Pupilles généré procéduralement.

Pour rappel, le jeu a dévoilé sa date de sortie il y a quelques jours lors du Steam Games Festival. As Far As The Eye sortira le 10 septembre prochain sur PC via GOG.com, Epic Games Store et Steam et n’est pas prévu sur d’autres plateformes pour l’instant. N’hésitez pas à parcourir les nombreuses exclusivités et annonces de notre AG French Direct sur notre page dédiée.