As Far As The Eye s’offre un trailer de lancement en avance

Nous vous avons présenté bon nombre de jeux au cours de notre événement du mois dernier, l’Actu Gaming French Direct. Parmi eux, un projet ambitieux aux portes de sa parution nommé As Far As The Eye, mêlant des mécaniques de Rogue-Lite et de gestion.

Sortie prévue dans une semaine

Bien loin des considérations les plus récurrentes du jeu vidéo, As Far As The Eye nous emmène à la rencontre d’un peuple devenu nomade par la force des choses, s’évertuant à échapper aux forces déchaînées de la nature pour rester en vie. De ce concept simple est né ce jeu de gestion dont les parties sont conçues pour ne pas se ressembler, puisque son monde est généré aléatoirement à chaque nouvelle run.

À peine l’AG French Direct terminé que le titre de Unexpected Studio s’apprête déjà à sortir. Il arrive en effet dans une semaine, exclusivement sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Avec pas mal d’avance, il se paye une bande annonce de lancement qui met l’accent sur son univers, et tout particulièrement sur son atypique direction artistique. C’est aussi l’occasion de revoir un peu de gameplay.

As Far As The Eye sera disponible à compter du 10 septembre sur PC. Pour en savoir plus sur ce petit jeu ne manquant pas d’ambition, nous vous renvoyons à une séquence de gameplay commenté que nous vous partagions il y a peu, mais surtout à l’interview que nous a accordée Solune Waterkeyn, développeur chez Unexpected Studio.