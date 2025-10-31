Arknights: Endfield entamera sa deuxième bêta à la fin du mois, un test technique est aussi prévu sur PS5

Beaucoup de correctifs attendus dans cette bêta

Une autre bêta pour Arknights: Endfield vient donc d’être annoncée lors d’un livestream spécial autour du jeu. Cette bêta aura lieu dès le 28 novembre sur PC et mobiles (sans date de fin pour le moment), et donnera accès à quelques améliorations par rapport aux précédents tests.

On y découvrira une nouvelle région (Wuling) avec un scénario complétement retravaillé suite aux premiers retours sur le jeu. Durant cet essai, ce sont 9 nouveaux opérateurs jouables qui nous seront proposés, avec 3 personnages 6 étoiles qui sont les suivants : Ardelia, Last Rite, et Pogranichnik. C’est notamment grâce à eux que l’on pourra mieux se rendre compte des changements apportés au système de combat, tandis que la partie « gestion » où l’on construit nos propres usines aura aussi droit à pas mal de nouveautés. Malheureusement, toujours pas de traduction française pour cette bêta.

Et si vous jouez sur PS5, vous devrez encore patienter un peu. On nous promet qu’un test technique dédié à la console de Sony est en préparation, mais aucune date n’a été partagée pour l’instant. Il s’agira d’un test différent de la bêta mentionnée précédemment.

La version complète d’Arknights: Endfield est attendu pour le début d’année 2026 sur PC, PS5 et mobiles.