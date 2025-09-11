Le gacha Arknights: Endfield devrait sortir au début de l’année 2026, selon Apple

Une fuite plutôt qu’une annonce formelle ?

Durant la keynote concernant les nouveaux produits Apple, et surtout l’iPhone 17 Pro, Arknights: Endfield est apparu quelques secondes à l’écran pour montrer que cette version du smartphone pourra le faire tourner convenablement. Mais ça, on s’en doutait déjà. Ce qui nous intéressera davantage, c’est de voir qu’il est mention d’une sortie au début de l’année 2026 pour Arknights: Endfield sur l’article d’annonce d’Apple (dans les petites lignes à la toute fin). Aucune date plus précise n’a été donnée en dehors de cela.

Chose qui n’est pourtant pas relayée sur les différents réseaux du studio, laissant penser que c’est Apple qui a fait une bourde ici, mais un communiqué envoyé à la presse semble confirmer cela, en précisant que le jeu tirera pleinement parti de la puissance des composants de ce nouvel iPhone. Une annonce pas très bien rodée puisqu’elle n’apparait pas partout, mais il faut croire qu’elle est désormais officielle ? La confusion règne encore un peu.

Arknights: Endfield est attendu sur les plateformes iOS, mais aussi Android, PC, et même PlayStation 5.