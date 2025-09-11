Le gacha Arknights: Endfield devrait sortir au début de l’année 2026, selon Apple
Dans le désormais grand marché qu’est celui des gacha, Arknights: Endfield tente de se démarquer comme il le peut avec tout d’abord un nom qui parle à beaucoup de gens (grâce au succès du tower défense sur mobiles), et aussi avec un aspect stratégique qui demande de construire des machines pour créer sa propre petite usine. Une formule qui vient un peu bousculer celle du RPG en monde ouvert que l’on a tant l’habitude de voir. Présenté à nouveau lors de la Gamescom il y a quelques semaines, le jeu n’a pas eu droit à une période de sortie, sans doute car Gryphline réservait cette annonce pour Apple. À moins qu’Apple ait causé une jolie bourde.
Une fuite plutôt qu’une annonce formelle ?
Durant la keynote concernant les nouveaux produits Apple, et surtout l’iPhone 17 Pro, Arknights: Endfield est apparu quelques secondes à l’écran pour montrer que cette version du smartphone pourra le faire tourner convenablement. Mais ça, on s’en doutait déjà. Ce qui nous intéressera davantage, c’est de voir qu’il est mention d’une sortie au début de l’année 2026 pour Arknights: Endfield sur l’article d’annonce d’Apple (dans les petites lignes à la toute fin). Aucune date plus précise n’a été donnée en dehors de cela.
Chose qui n’est pourtant pas relayée sur les différents réseaux du studio, laissant penser que c’est Apple qui a fait une bourde ici, mais un communiqué envoyé à la presse semble confirmer cela, en précisant que le jeu tirera pleinement parti de la puissance des composants de ce nouvel iPhone. Une annonce pas très bien rodée puisqu’elle n’apparait pas partout, mais il faut croire qu’elle est désormais officielle ? La confusion règne encore un peu.
Arknights: Endfield est attendu sur les plateformes iOS, mais aussi Android, PC, et même PlayStation 5.
