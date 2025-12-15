ARC Raiders se met à l’heure hivernale avec un événement qui va modifier les maps et apporter un grand coup de froid

Sortez votre plus grosse doudoune avant de partir en expédition

L’événement « Cold Snap » démarrera demain (le 16 décembre) dans ARC Raiders, avec l’arrivée d’une nouvelle condition qui va changer les maps Ville Enfouie, Port Spatial, Terrain d’entraînement et Portail Bleu via la mise en place d’un sacré blizzard. La neige va en effet s’inviter en jeu, mais elle sera loin d’être uniquement esthétique ici. Le grand froid provoqué par ces conditions climatiques aura ici de l’importance, et des dégâts de gelure viendront progressivement vous affaiblir.

Il faudra donc utiliser avec parcimonie vos objets de soin et vous mettre à l’abri pour éviter une mort lente. Vous devrez aussi vous aventurer sur ces maps à la recherche d’une plante, « Candleberry Bush », dont Sperenza a terriblement besoin en cette période hivernale. Vous pourrez alors les échanger contre des récompenses, tandis que l’événement « Flickring Falmes » vous offrira d’autres bonus et testera votre endurance sur 25 niveaux différents.

De plus, dès le 26 décembre, le Deck de Raider « The Goalie » sera inclus dans le jeu et vous permettra de débloquer tout un tas d’objets, dont une tenue de hockey. L’événement « Cold Snap » sera disponible jusqu’au 13 janvier prochain.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.