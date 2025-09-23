ARC Raiders : Le shooter sera jouable gratuitement quelques jours avant sa sortie

Dernier essai pour la route

Le studio a décidé d’enfin ouvrir les précommandes pour ARC Raiders, et cela s’est fait avec la diffusion d’une nouvelle bande-annonce ainsi que des détails sur une prochaine phase de test. Celle-ci aura lieu du 17 au 19 octobre prochain, et cette fois-ci, pas besoin d’invitation, puisqu’elle sera ouverte à tout le monde, et ce, sur toutes les plateformes (Steam, Epic Games Store, PS5 et Xbox Series). Vous aurez simplement besoin d’un identifiant Embark, que vous pouvez créer sur le site du studio.

Vous y découvrirez ici quelques éléments concernant le système de progression dans le jeu ainsi que le crafting, de quoi donner un avant-goût encore un peu plus complet avant le lancement définitif de cet extraction-shotter très attendu.

L’édition Deluxe d’ARC Raiders sera affichée à 59,99 € au lieu des 39,99 € de la version standard, et contiendra tout un tas de bonus numériques pour votre personnage, comme des costumes, (que vous pouvez voir sur l’image ci-dessous), ainsi que 2 400 tokens pour faire le plein d’achats in-game.

ARC Raiders est attendu pour le 30 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.