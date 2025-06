ARC Raiders : le jeu d’action et de tir coopératif free-to-play trouve enfin une date de sortie dans un nouveau trailer

Si vous n’avez jamais entendu parler d’ARC Raiders, il s’agit d’une aventure d’extraction multijoueur dans un futur mortel sur Terre, ravagée par une mystérieuse menace mécanisée, les ARCs. Prenez part aux combats où chaque escouade (de 1 à 3 joueurs et joueuses) trace sa propre route dans un immense sandbox PvPvE. Après avoir proposé une seconde phase de tests techniques récemment, le jeu est presque prêt à sortir puisqu’il vient de dévoiler une date de sortie en fin d’année.

Plus d’une corde à son ARC

Grâce aux retours des joueurs et des joueuses et un développement continu, les équipes ont été capables de rajouter plus de lieux à explorer, plus d’ennemis ARC à combattre, un plus grand choix d’armes et d’équipements à trouver et à fabriquer, mais aussi plus d’aventures à vivre et plus encore, pour récupérer un maximum de butin en surface pour bâtir leur base dans les profondeurs de Speranza. Nous jugerons sur pièce bien entendu, mais il semblerait que les équipes d’Embark Studios soient confiantes.

Si vous attendiez la date de sortie, elle est donc désormais connue : ARC Raiders sera lancé le 30 octobre 2025 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, sur consoles via PlayStation 5 et Xbox Series X|S et en cloud via GeForce Now. À noter que le cross-play sera bien disponible.