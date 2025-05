ARC Raiders : Nous avons joué au nouveau jeu de tir à extraction des producteurs de The Finals, et l’ensemble est prometteur

Nos Raiders ont du talent

Après une introduction solo vraiment prenante et nous montrant les bases de ARC Raiders, il fallait passer logiquement par la case création du personnage. Ici, ne vous attendez pas à confectionner votre protagoniste à votre propre image, le soft proposera en définitive un éditeur particulièrement sommaire. Changer les visages prédéfinis, le sexe voire les cheveux ou la corpulence de votre héros… autant dire que le tout est famélique, et ce n’est pas là que le jeu va concentrer toutes ses forces, c’est un fait.

En effet, le titre va dans un premier temps puiser son efficacité dans son interface globale. Une fois arrivé à Speranza, cette interface de jeu va vous servir en premier lieu à acheter des équipements qui pourront vous êtes utiles pour vos petites expéditions. Moyennant de la monnaie virtuelle (comme les trois quart des jeux de tir à extraction), vous pourrez ainsi vous refaire la cerise en vous achetant des bandages, armes, munitions, boucliers (petits, moyens ou grands), voire des éléments comme des clés servant à ouvrir des zones sur certaines maps afin d’y dénicher des ressources plus intéressantes, comme des plans pour fabriquer certains équipements.

Tout ce système économique fonctionne bien, et sachez qu’il n’existe pas qu’une seule façon d’obtenir tout ce que nous avons cité. Pour faire simple, le crafting est aussi une bonne solution, afin de se confectionner de l’équipement sans dépenser la moindre monnaie. Via la plupart des ressources que vous trouvez lors de vos périples, il sera possible de fabriquer des munitions, bandages, voire des pétoires. Qui plus est, une section spécifique du titre vous donnera la possibilité de fabriquer des établis moyennant des ressources, puis les améliorer pour créer des équipements plus résistants, voire bricoler de nouvelles choses pour votre arsenal.

Il n’y a pas à dire, ARC Raiders est efficace sur cet aspect, et devrait probablement atténuer le côté punitif présent dans la plupart des extraction shooter avec un autre élément sympathique comme le coq. Ce petit animal dans la partie ateliers sera aussi améliorable et peut vous octroyer des ressources, même si vous perdez tout à la fin de votre partie. Au moins, cela peut vous donner la possibilité de créer à nouveau le minimum syndical pour recommencer vos expéditions.

Qui plus est, le levelling proposé est lui aussi intelligent. Même si vous passez l’arme à gauche, vous gagnez malgré tout de l’expérience. Et dès une montée en niveau, il est possible de répartir un précieux point dans l’un des trois arbres à compétences (survie, endurance et mobilité). Cela permettra à terme de faire monter en puissance votre personnage ou, à défaut, de lui permettre par exemple de faire moins de bruit lorsque vous tentez de looter des éléments dans certains coffres, ou d’être moins vu par les robots ARC qui rôdent dans le coin. Notez également qu’une partie quêtes sera de la partie, mais restera très générique, de ce que nous avons pu en voir. On ne s’attend pas à quelque chose de fou, mais si du lore peut s’implémenter dans le titre au fil de notre progression, on est preneur. A voir sur le produit fini donc.

Looter, survivre, s’extraire… Le B.A-ba de l’extraction shooter

Si vous n’avez pas encore touché à un extraction shooter, il est bon de rappeler le principe. Dans ARC Raiders, vous avez un peu plus d’une vingtaine de minutes pour récupérer le maximum de ressources et tenter de prendre la poudre d’escampette via les nombreux points d’extraction, ornés eux aussi d’un temps limité pour être utilisés. Si le chrono tombe à O, c’est la mort assurée et vous perdrez tout, comme si vous étiez tué des mains des robots de l’ARC ou de raiders contrôlés par les joueurs. La formule n’est donc pas fondamentalement bousculée sur le titre d’Embark, avec également des zones indiquant sur la carte le niveau de butin que l’on peut obtenir.

Bien que le tout soit à première vue assez générique, ARC Raiders entend bien faire les choses très différemment des autres extraction shooter dans le gameplay. Après la vue FPS de The Finals, Embark Studios s’essaie donc à la vue TPS, avec un feeling qui pourrait presque nous rappeler The Last of Us. Comme si le studio suédois voulait clairement nous proposer une jouabilité avec une pointe de réalisme et de tension même lorsqu’il n’y a pas de gunfight. En tout cas, la prise en main est quasiment immédiate, et la peur de se faire surprendre par des robots ou des raiders aux alentours est palpable pendant que l’on tente de looter comme on peut les précieuses ressources ou pétoires que l’on peut trouver par hasard.

Quid des gunfights ? Pour être honnête, que ce soit contre les adversaires humains ou robotiques, autant dire que l’ensemble est vachement nerveux. Il n’est pas rare de se faire repérer par des tas de ferrailles de l’ARC, et il faudra leur tirer dessus un paquet de fois pour les faire exploser. La destruction des éléments sur les robots est d’ailleurs impressionnante, et le fait de ne pas indiquer si l’ennemi est proche d’exploser ou non n’est pas si mal, permettant d’ajouter un effet de surprise. Il en va de même pour les raiders que l’on affronte, exacerbant le côté nerveux et stressant des affrontements avec en gage, la peur de perdre son précieux loot et de repartir à zéro. Les gunfights offrent une balistique et une visée franchement bien calibrées, en plus d’être frénétiques et pointus.

Outre un inventaire plutôt bien pensé, force est de constater que les trois maps testées proposent un level-design des plus charmant. Notez que nous avons pu tester celles-ci de jour comme de nuit, ce qui donne ici une approche différente en termes de lisibilité, et surtout un risque de se faire surprendre plus facilement. La construction est grisante, donne envie d’explorer les moindre recoins, et les dangers environnants apportent une petite dose d’adrénaline. Nous avons cependant des réserves sur l’emplacement des butins et les apparitions sur les maps qui restent parfois un poil déséquilibrées, mais on se doute que le studio corrigera le tir.

Tout ceci forcera le joueur à très bien s’équiper ou à réfléchir à quelle stratégie adopter pour venir à bout de certaines grosses créatures mécaniques, voire à redoubler de vigilance face aux équipes de raiders qui peuvent embusquées. ARC Raiders prône ce petit aspect « votre vie ne tient qu’à un fil ». Autrement dit, vous pouvez vous faire dézinguer en seulement quelques secondes si vous ou votre équipe ne faites pas attention. Autant dire que le titre regorgera d’endroits à visiter sur chacune des cartes, en espérant qu’il y en ait plus que trois à terme, et des plus variées qui plus est. Nous verrons bien de quoi il en retourne lors de sa sortie prochaine.

On termine sur la partie graphique. Comme pour The Finals, le studio Embark semble maitriser son sujet avec de beaux effets visuels, mais aussi une optimisation pour le moins exemplaire. On sent clairement le savoir faire du studio qui offre ici un titre doté d’une ambiance graphique aux petits oignons, des textures soignées et surtout une fluidité à toute épreuve sur les gunfights. Même le sound design parait réussi au premier abord, même s’il y a peut être encore quelques ajustements à faire ça et là.

Sur cette première prise en main le constat est sans appel : non seulement c’est solide, mais en plus nous avons cruellement envie d’y rejouer. La proposition de ce nouvel extraction shooter est globalement séduisante, et offre quelques mécaniques sortant un peu des sentiers battus, tout en apportant une maitrise claire et nette sur le level-design. S’il y a encore des petites corrections à apporter sur certains éléments cruciaux du gameplay et que l’on s’interroge encore un peu sur le système de pass de combat (que nous n’avons pas abordé ici, faute d’informations supplémentaires à ce sujet), ARC Raiders peut bel et bien s’avérer être une belle alternative aux divers extraction shooter. En tout cas s’il est payant, ce sera probablement peut être déjà mieux qu’un certain Synduality: Echo of Ada, qui ne cassait pas des briques.