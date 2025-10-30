ARC Raiders est désormais disponible, et comme tous les shooters populaires, les serveurs peinent à tenir le choc

Le public est au rendez-vous

L’histoire est bien connue. Un jeu multijoueur populaire sort, tout le monde se rue dessus à sa sortie, et les serveurs tombent en rade. Ce qui est techniquement une bonne nouvelle pour Embark Studios dans la mesure où ARC Raiders semble attirer encore plus de monde que prévu.

En attendant des premiers chiffres de ventes, on peut voir que l’extraction-shooter s’en sort très bien sur Steam avec un premier pic de 182 000 connexions en simultané au moment où l’on écrit ces lignes, quelques heures seulement après son lancement. Un chiffre qui ne fait que grossir de minute en minute, et qui est amené à être dépassé d’ici ce week-end, lorsque tout le monde pourra poser la main dessus. C’est évidemment bien plus faible qu’un Battlefield 6, mais à l’échelle d’une nouvelle licence, pour un studio avec de plus petits moyens, le succès est total.

Reste encore à résoudre des soucis de serveurs qui pourraient entacher l’enthousiasme autour de ce bon démarrage. Et le plus dur va aussi commencer pour le studio, qui doit maintenant faire en sorte de consolider sa communauté naissante avec un suivi exemplaire.

ARC Raiders est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.