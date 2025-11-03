ARC Raiders : Après un lancement réussi, voici ce que le jeu proposera dans les semaines à venir

Une nouvelle map arrive bientôt

C’est dans cet esprit qu’une première feuille de route pour ARC Raiders a été publiée, même si elle est très limitée et peu précise. Embark Studios voulait simplement annoncer que durant les deux mois restants de 2025, le jeu sera mis à jour avec pas mal de contenu.

Dans le courant de ce mois de novembre, on découvrira déjà une cinquième map pour le jeu, nommée Stella Montis. Pas de date fixe pour le moment, mais ça arrive. De nouvelles quêtes sont également attendues dans les semaines à venir, tout comme des nouvelles armes et des objets inédits. Vous pourrez par exemple vous servir de tout ça dans des événements communautaires, qui sont aussi bien prévus en novembre qu’en décembre.

Enfin, le studio nous promet d’intégrer de nouvelles machines ARC, qui viendront mettre vos stratégies à l’épreuve. Et bien entendu, cela s’accompagnera de plusieurs patchs venant régler des bugs ou apporter un peu d’équilibrage.

Pas besoin d’attendre 2026 pour avoir des nouveautés dans ARC Raiders donc. Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.