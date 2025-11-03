ARC Raiders : Après un lancement réussi, voici ce que le jeu proposera dans les semaines à venir
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
C’est une belle histoire qu’est en train d’écrire Embark Studios, avec la sortie d’ARC Raiders qui récolte de nombreuses louanges et qui rameute pas mal de monde. Mais le studio le sait, le plus difficile commence peut-être maintenant. Maintenir l’intérêt de la communauté sur le long terme n’est pas chose aisée, et c’est pourquoi il faut faire en sorte de la divertir le plus vite possible pour éviter qu’elle aille voir ailleurs au bout de quelques jours.
Une nouvelle map arrive bientôt
C’est dans cet esprit qu’une première feuille de route pour ARC Raiders a été publiée, même si elle est très limitée et peu précise. Embark Studios voulait simplement annoncer que durant les deux mois restants de 2025, le jeu sera mis à jour avec pas mal de contenu.
Dans le courant de ce mois de novembre, on découvrira déjà une cinquième map pour le jeu, nommée Stella Montis. Pas de date fixe pour le moment, mais ça arrive. De nouvelles quêtes sont également attendues dans les semaines à venir, tout comme des nouvelles armes et des objets inédits. Vous pourrez par exemple vous servir de tout ça dans des événements communautaires, qui sont aussi bien prévus en novembre qu’en décembre.
Enfin, le studio nous promet d’intégrer de nouvelles machines ARC, qui viendront mettre vos stratégies à l’épreuve. Et bien entendu, cela s’accompagnera de plusieurs patchs venant régler des bugs ou apporter un peu d’équilibrage.
Pas besoin d’attendre 2026 pour avoir des nouveautés dans ARC Raiders donc. Le jeu est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 30/10/2025