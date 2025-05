Après Devil May Cry et Tomb Raider, Netflix va réaliser une adaptation de… Clash of Clans

Comme depuis toujours, il y a à boire et à manger au sujet des adaptations de jeu vidéo. Mais si on met de côté les films, les séries récentes s’en sortent plutôt bien. Du côté de l’animation, avec Arcane, Cyberpunk, ou bien chez les live-action que sont Fallout et The Last of Us, nous sommes bien servis. Netflix continue justement sa route, lancé dans cette voie avec le passable Tomb Raider renouvelé pour une saison 2, et le sympathique Devil May Cry. Et c’est désormais la curieuse arrivée de Clash of Clans qui se dessine pour le géant américain.