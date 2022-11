Fall Guys : La saison 3, Trésors engloutis, lâchera le Kraken dès demain

Depuis son passage en free-to-play, Fall Guys a remis les compteurs à zéro pour son système de saison, ce qui veut dire que ne nous sommes actuellement que dans la saison 2 du jeu. Cette dernière mettait en avant le thème de l’espace et de la science-fiction, un univers bien différent de celui que l’on va nous proposer en saison 3. Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant qu’elle ne démarre, puisque cette nouvelle saison sera mise en ligne dès demain, le 22 novembre.

Course vers l’Atlantide

Intitulée Trésors engloutis, cette saison nous emmènera donc visiter les profondeurs marines, et plus précisément une ancienne ville sous-marine. Qui dit nouvelle saison dit également nouvelles épreuves, et ce sont 5 challenges inédits qui vous attendent ici, avec :

Balles de l’Atlantide : Avancez sans vous faire toucher par les balles rebondissantes.

: Avancez sans vous faire toucher par les balles rebondissantes. Toboggan aux cerceaux : Une course où passer dans des cerceaux vous fera gagner des points.

: Une course où passer dans des cerceaux vous fera gagner des points. Sentier des énigmes : Une épreuve basée sur des labyrinthes qui changent continuellement.

: Une épreuve basée sur des labyrinthes qui changent continuellement. Glissade en vitesse : Une grande course en avant et en glissade.

: Une grande course en avant et en glissade. Valse du Kraken : Evitez les tentacules géants du Kraken pour survivre.

Comme à chaque nouvelle saison, on retrouvera un nouveau Season Pass, avec 100 niveaux qui comportent des costumes issus d’autres licences, comme Bob l’Eponge, Skyrim ou encore Ultraman.

Fall Guys est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.