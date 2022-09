Fall Guys : Tout savoir sur la saison 2 Ruée vers le satellite

Attendue avec impatience par bon nombre de joueurs, la saison 2 de Fall Guys est désormais disponible. Intitulée Ruée vers le satellite, vous l’aurez bien entendu compris : le thème sera donc l’espace. Au programme : de nouveaux niveaux et également un nouveau season pass.

Tout savoir sur la saison 2 de Fall Guys

Alors que les saisons ont été remises à zéro depuis le passage de Fall Guys en free-to-play, la seconde saison de la nouvelle version de Fall Guys vient tout juste de débarquer sur PC et consoles. Le nouveau season pass vous permettra d’obtenir de nouveaux cosmétiques, avec notamment un skin Hatsune Miku ou Spoke. En tout, et comme à son habitude, ce sera pas moins de 100 niveaux qu’il faudra gravir pour obtenir toutes les récompenses.

Mis à part ce nouveau season pass, cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de découvrir les tout derniers niveaux :

Une nouvelle épreuve finale Sur la pointe des pieds

Cette épreuve comprendra 4 groupes distincts et vous devrez effectuer tout le parcours sur la pointe des pieds, avec notamment le système de dalles dont le chemin valide ne se dévoilera qu’au fur et à mesure de votre avancée. Le premier joueur qui atteindra la couronne au milieu de l’arène gagnera.

Carte céleste

Dans cette nouvelle épreuve, vous allez devoir découvrir des chemins invisibles, qui ne se révèleront qu’à proximité, à l’aide des différents boutons présents sur les plateformes.

Allumé ou éteint ?

Dans cette épreuve, vous allez devoir reproduire le motif présenté sur l’écran en sautant de dalle en dalle. Une épreuve qui vous demandera de l’observation, à la façon de l’épreuve de mémorisation des différents fruits Les deux font la paire.

Autoroute cosmique

Plus classique que les précédentes, Autoroute cosmique sera une course de vitesse à travers différents obstacles, tous plus variés les uns que les autres. Sautez de plateforme en plateforme et tentez d’arriver parmi les premiers pour espérer faire partie des privilégiés qui auront la chance de concourir pour la couronne.

Héros de l’hypervitesse

Une nouvelle épreuve sur un hoverboard sera donc également de la partie. Restez à bord de l’hoverboard, tout en évitant les différents obstacles qui se dresseront sur votre route. Attention, pour cette épreuve, le véhicule se déplacera également de façon circulaire, histoire de rajouter un peu de piment à la course.

Hexa-terrestre

Véritable classique de Fall Guys, revisité à la façon spatiale, vous allez devoir marcher sur les différentes dalles, qui disparaitront au fur et à mesure. Faites attention de ne pas tomber au risque de perdre la partie.

Course spatiale

Nouvelle épreuve de type course, vous devrez éviter tous les obstacles, le tout dans l’espace.

Usine urgente

Ressemblant très fortement à l’épreuve Massacreurs de Boutons, il s’agira cette fois des mêmes mécaniques, mais à plusieurs. Alors que le premier ne se jouait qu’en un contre un, vous allez devoir ici vivre une véritable mêlée générale.

Pour rappel, Fall Guys est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.