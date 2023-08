Fall Guys arrête son système de saisons pour se concentrer uniquement sur des mises à jour plus régulières

C’est sans doute le plus gros changement pour Fall Guys depuis son passage en free-to-play. Le titre de Mediatonic reste encore aujourd’hui un incontournable pour toutes celles et ceux qui veulent s’amuser entre amis. Mais le studio sait qu’il est tout de même nécessaire d’apporter du changement pour perdurer dans le temps, et pour cela, il va revoir sa méthode de travail. Oubliez le système de saisons, place à des mises à jour plus traditionnelles, mais aussi plus régulières pour le jeu.