Fall Guys : La version gratuite illustre ses nouvelles épreuves en vidéo

Après de longs mois de silence radio, Fall Guys s’apprête enfin à revenir sur le devant de la scène avec ce qui est probablement sa plus grosse mise à jour depuis le lancement. Aujourd’hui, nous avons droit à un trailer des épreuves qui nous attendent demain.

7 nouvelles épreuves pour Fall Guys

Baptisée Free For All, cette nouvelle mise à jour de Fall Guys s’annonce comme un véritable renouveau pour le titre de Mediatonic et Epic Games. Au programme : de nouveaux skins et emotes, de nouveaux événements, une refonte du système économique (avec le passage en free-to-play) et des devises du titre, la sortie sur Switch et consoles Xbox avec support du cross-play, et, enfin, 7 nouvelles épreuves qu’on vous laisse découvrir dans le fameux trailer dédié.

Fall Guys Free For All sera disponible dès demain, 21 juin 2022, sur Xbox One et Series, Nintendo Switch, PC et PlayStation 4 et 5 et ce gratuitement quelque soit la plateforme choisie.