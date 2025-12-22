Après avoir gagné, Clair Obscur: Expedition 33 voit ses prix être retirés aux Indie Game Awards

Le règlement, c’est le règlement

La semaine dernière, la liste des grands gagnants des Indie Game Awards est tombée, et c’est Clair Obscur: Expedition 33 qui a remporté le gros lot avec le titre du meilleur jeu de l’année et celui du premier meilleur jeu. Mais aujourd’hui, Six One Indie a décidé de rétropédaler en découvrant que Sandfall Interactive avait utilisé de l’IA générative durant le développement du jeu, chose qui est interdite dans le règlement du concours :

« Les Indie Game Awards sont intransigeants quant à l’utilisation de l’IA générative lors du processus de nomination et de la cérémonie. Lors de la soumission de Clair Obscur: Expedition 33, un représentant de Sandfall Interactive avait confirmé qu’aucune IA générée n’avait été utilisée dans son développement. Or, Sandfall Interactive a confirmé l’utilisation d’éléments graphiques générés par IA le jour même de la cérémonie des Indie Game Awards 2025, ce qui disqualifie Clair Obscur: Expedition 33. Bien que les éléments en question aient été corrigés et que le jeu soit excellent, leur utilisation contrevient à notre règlement. Par conséquent, le comité de nomination des IGA a décidé de retirer officiellement les prix du Meilleur Premier Jeu et du Jeu de l’Année. »

En allant faire un tour dans les règles de nomination, il est effectivement écrit noir sur blanc que l’IA générative ne doit pas être utilisée pour être éligible à cette cérémonie de prix. La décision peut donc se comprendre, étant donné que chacun est libre de fixer ses propres règles, et que les candidats doivent s’y soumettre.

Pour apporter un peu de nuance, cela relève également d’un manque de recherche de la part de Six One Indie, étant donné que l’information concernant l’utilisation de l’IA générative ne date pas d’hier, mais de la sortie du jeu en avril dernier. Des éléments de décor (comme des affiches sur les murs) avaient effectivement été générés de cette manière, et le studio avait alors décidé de sortir une mise à jour pour les remplacer par des éléments créés par de vrais artistes. Tout ce pataquès aurait donc pu être évité si les choses avaient été mises au clair dès le début des deux côtés.

Les prix auparavant attribués à Clair Obscur: Expedition 33 ont donc été redistribués. C’est Blue Prince qui est désigné meilleur jeu de l’année, tandis que Sorry, We’re Closed repart avec le prix du meilleur premier jeu (il est d’ailleurs offert sur l’Epic Games Store jusqu’à 17 heures aujourd’hui).