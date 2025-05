Après avoir disparu de Steam, OlliOlli World et Rollerdrome font leur retour sur le magasin de Valve

Une absence de près de quatre mois enfin terminée

Déjà en février, lorsque Rollerdrome et OlliOlli World avaient été retirés de la vente sur Steam, les fiches du jeu avaient été modifiées. Roll7 était bien entendu toujours renseigné comme développeur mais 2K avait pris la place d’éditeur jusque-là occupée par Private Division.

2K n’avait pas tardé à rassurer tout le monde sur le fait que, oui, le changement de droits était bien à l’origine de ce souci, sans préciser forcément quand celui-ci serait réglé non plus. Au moins, pendant la période de retrait des deux jeux, rappelons qu’il était toujours possible de télécharger les jeux. Seule la possibilité de les acheter avait disparu.

Et donc aujourd’hui, la bonne nouvelle nous parvient : Rollerdrome et OlliOlli World ont vu leur page respective revenir à la normale. Sachez que le premier est aussi disponible sur PS5, Xbox Series et PS4, tandis que le second se trouve également sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Switch.