Rollerdrome et OlliOlli World disparaissent de Steam après la débâcle autour de Private Division

On constate en se rendant sur la page Steam de chaque jeu que même si ces pages sont encore en ligne, il n’est plus possible d’acheter Rollerdrome et OlliOlli World sur la plateforme de Valve. Eurogamer a remarqué via SteamDB que les fiches ont actualisées pour y retirer la mention de Private Division afin de ne garder que celle de 2K, qui appartient à Take-Two.

Cela pourrait signifier que malgré la revente d’une partie du catalogue de Private Division à un tiers, Take-Two pourrait conserver les droits sur ces deux jeux. Si c’est le cas, Haveli Investments, qui a fondé l’entreprise qui va récupérer les miettes de Private Division, ne pourrait finalement avoir droit qu’à Kerbal Space Program et à d’autres projets comme le prochain jeu de Game Freak.

Et c’est peut-être car la situation est encore très incertaine que ces jeux ont temporairement été retirés de la vente, du moins sur Steam (ils restent disponibles ailleurs). Pour le moment, l’éditeur n’a pas communiqué sur l’état de ces deux jeux et il est impossible de savoir s’ils seront reproposés à la vente d’ici peu.