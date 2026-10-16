Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo

Bientôt l’heure de bouger sa boule

Allier la frénésie du flipper et la rejouabilité du roguelite, c’est l’idée d’Appulse, avancée publiquement depuis 2025 par l’équipe nantaise de Le Rado. Le shooter se déroulant dans l’espace a depuis bien avancé, tant et si bien qu’il est prêt à sortir le 26 novembre sur PC via Steam, comme il nous l’annonce en vidéo.

Le trailer est aussi l’occasion pour Appulse de montrer de nouveau la manière dont s’articule le gameplay, avec non seulement cette physique et cette structure directement inspirée des flippers, mais aussi sa composante shooter et roguelite, tout autant au cœur du jeu.

Et si vous avez envie de vous y essayer, ça tombe bien, une nouvelle version de la démo est disponible sur Steam. Enfin, et bien qu’il a du s’en passer des choses en un an de développement, nous vous renvoyons sur notre interview réalisée l’an dernier avec Tanguy Oliveras, une des personnes à tout faire de l’équipe.