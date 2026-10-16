Appulse, le roguelite français façon flipper, arrive le 26 novembre et propose dès maintenant une nouvelle démo

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Si vous avez suivi les dernières éditions de l’AG French Direct, alors peut-être qu’Appulse vous rappelle quelque chose. Ce roguelite spatial revisitant le principe du flipper a, dès son annonce, fait tilt dans l’esprit des fans d’arcade. Et bonne nouvelle, l’attente ne sera plus très longue puisque le titre vient de s’annoncer pour le mois prochain.

Appulse // Source : Raw Fury

Bientôt l’heure de bouger sa boule

Allier la frénésie du flipper et la rejouabilité du roguelite, c’est l’idée d’Appulse, avancée publiquement depuis 2025 par l’équipe nantaise de Le Rado. Le shooter se déroulant dans l’espace a depuis bien avancé, tant et si bien qu’il est prêt à sortir le 26 novembre sur PC via Steam, comme il nous l’annonce en vidéo.

Le trailer est aussi l’occasion pour Appulse de montrer de nouveau la manière dont s’articule le gameplay, avec non seulement cette physique et cette structure directement inspirée des flippers, mais aussi sa composante shooter et roguelite, tout autant au cœur du jeu.

Et si vous avez envie de vous y essayer, ça tombe bien, une nouvelle version de la démo est disponible sur Steam. Enfin, et bien qu’il a du s’en passer des choses en un an de développement, nous vous renvoyons sur notre interview réalisée l’an dernier avec Tanguy Oliveras, une des personnes à tout faire de l’équipe.

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Jaquette d'Appulse
Appulse
pc

Date de sortie : 26/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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