Appulse donne une autre dimension au flipper et dévoile son nouveau trailer, avec une démo disponible maintenant

Le Flipper qui pulse

Appulse va donc nous offrir ici un concept atypique, soit celui de se la jouer flipper spatial, jeu de tir et roguelite. Votre but sera de protéger le vaisseau mère de la Fédération Galactique. Pour ce faire, vous devrez améliorer votre balle et vos armes, ainsi que votre vaisseau. La proposition est qu’on soit clair réellement plaisante.

Le court trailer qui nous est diffusé nous met en face d’un feeling relativement fluide, dynamique et aussi nerveux qu’un jeu de flipper traditionnel. Sachez également qu’au cours de votre progression, notre petit personnage pourra évidemment s’améliorer via des perks qu’il pourra acquérir au fil du jeu. Si vous voulez en tout cas l’essayer, sachez que cela est maintenant possible via une démo, disponible dès maintenant sur Steam.

Appulse déboulera cette année sans plus de précisions sur PC. Comme toujours, vous pouvez déjà ajouter le titre sur la liste de souhaits, et pourquoi pas vous laisser tenter par sa démo.