Apex Legends ne sera bientôt plus jouable sur Nintendo Switch, le jeu fermera ses serveurs le 4 août

Une version Switch qui s’arrête, pas le jeu dans son ensemble

Lancé en 2019, Apex Legends est un battle royale free-to-play centré sur des escouades qui a rapidement connu un petit succès. D’abord lancé sur les plateformes plus propices à ce type d’expérience, le studio avait ensuite proposé un portage sur la première Switch en 2021. Cinq ans plus tard, on apprend que celle-ci ne pourra bientôt plus accueillir les légendes.

Respawn Entertainment vient d’annoncer la fermeture des serveurs sur Nintendo Switch, ce qui revient à rendre le jeu inutilisable sur cette console une fois la date du 4 août 2026 passée. Cela devrait marquer la fin de la saison 29 et donc, le déploiement de la saison 30. Concrètement, il ne vous sera plus possible de télécharger l’application, de la lancer et donc d’y jouer. Pour autant, la version Switch 2 sera toujours accessible (tout comme les autres plateformes). Cela ne concerne que la précédente console de Nintendo.

Jusqu’au 4 août, vous pourrez donc y jouer tout à fait normalement et continuer vos parties. Au-delà de cette date, vous pourrez cependant toujours retrouver votre progression et votre monnaie sur Switch 2, le contenu étant lié à votre compte Electronic Arts (cosmétiques, monnaie…). Et même si vous ne faites pas la passation avant le 4 août, le transfert sera tout de même réalisable en décalé. Attention, à noter que dans certains pays, les monnaies virtuelles doivent être utilisées dans une période limitée.