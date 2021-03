Apex Legends : La version Switch ne permet pas de cross progression

Disponible depuis deux ans sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Apex Legends s’est rapidement imposé comme une référence du genre Battle Royale, aux cotés de PUBG et de Fortnite. Bien entendu, avec un tel succès, le titre de Respawn Entertainment, à qui l’on doit notamment Titanfall, ne pouvait que finir par débarquer sur Nintendo Switch. Ce qui se confirmait plus tôt dans le mois !

Un argument de moins pour la Switch

C’est un fait établi, le Battle Royale connaît un essor miraculeux ces dernières années. Ce qu’il doit bien évidemment au monstre Fortnite de Epic Games, mais aussi à des titres comme DayZ, PlayersUnknown Battleground, mais aussi Apex Legends. Une liste qui ne cesse de grandir, puisqu’à la vue de ce qu’il y a à gagner, toute la planète jeu vidéo est désireuse de tenter l’expérience. Notamment Ubisoft qui sortait tardivement son Hyper Scape.

Annoncée il y a quelques jours, la version Switch de Apex Legends faisait déjà l’objet de rumeurs depuis quelques temps. En plus d’être réalisée par Panic Button, studio plutôt talentueux à qui l’on doit les versions Switch de DOOM Eternal, Wolfenstein II ou encore Warframe, cette version se dote d’un atout indéniable : sa portabilité.

Néanmoins, un détail risquerait de décevoir certains amateurs du jeu multijoueur : le système de cross-progression n’est pas disponible au lancement de cette version Switch. Ainsi, si vous possédiez un compte sur tout autre support, il vous est impossible de le récupérer sur votre console portable. Du moins, pour l’instant, puisque Respawn Entertainment explique vouloir intégrer cette fonctionnalité à terme.

Apex Legends sort aujourd’hui sur Nintendo Switch. À défaut de cross-progression, cette version est compatible cross-play, permettant ainsi de rejoindre les joueurs PC, PS4 et Xbox One. Notez enfin que cette édition portable intègre la saison 8 dès son lancement, 30 niveaux de Battle Pass, et bénéficie d’un bonus de double expérience jusqu’au 23 mars inclu.