Aperçy Penny’s Big Breakaway – Un platformer qui fait le yo-yo entre épopée sympathique et fragile technique

Ça balance pas mal chez Penny

« Attrapez-la ! » Voici comment commence l’aventure psychédélique de Penny dans ce platformer en 3D, le premier jeu de l’équipe Evening Star, un studio fondé à Los Angeles en 2018. Accompagnée de son fidèle yo-yo qui vient de subir les effets d’une ficelle cosmique, la jeune femme va devoir fuir les gardes de l’empereur Eddie dans le monde fluorescent de Macaroon. La raison ? Une audition devant toute la cour qui aurait pu changer sa vie d’artiste de rue, mais qui va très mal tourner suite au comportement de son yo-yo devenu une créature vivante, affamée de nourriture, mais aussi de chaos.

À travers des dizaines de niveaux qui ne vous prendront pas plus de 10 minutes pour être terminés (du moins durant notre prise en main), vous allez devoir mener Penny et yo-yo dans une course à l’évasion pour ne pas passer le restant de votre vie en prison pour les événements de l’audition. Sous forme de vagues d’ennemis représentés par des manchots aux divers attraits, vous allez devoir leur échapper en bondissant, sautant, virevoltant grâce à votre yo-yo aux capacités uniques pour prouver votre innocence et percer le secret de la ficelle cosmique, avant que ceux-ci ne vous attrapent et forcent le game-over.

Deux façons d’échouer ici donc, en tombant des structures de la ville ou en vous faisant attraper. Vous aurez alors la possibilité de reprendre depuis un point de contrôle en perdant la quasi totalité de vos points acquis, ou alors de reprendre depuis le début du niveau.

Pendant cette première prise en main, nous avons pu nous essayer à une grosse dizaine de niveaux différents (dont un tutoriel), répartis en plusieurs hubs aux décors variés et modélisés avec goût comme Vaguemarée, Vanillebourg ou Saharzap, parfois ponctués de niveaux originaux comme une fuite vers l’avant d’une boule géante constituée de manchots armés, ou encore un combat de boss contre une pirate au bateau amoché, non sans rencontrer quelques bugs de maniabilité au passage.

Les fans de scoring vont adorer

La particularité (et non originalité cependant) de Penny’s Big Breakaway réside en son contenu « infini », dans le sens où vous pourrez rejouer tous les niveaux de manière à améliorer votre score, que ce soit en termes de missions propres à ces niveaux (en effet, des PNJ vous donnent de courtes missions à réaliser au sein de ces niveaux), ou de la collection d’objets, mais aussi concernant leurs finishs, qui ne sauront pas sans rappeler ceux d’un certain plombier moustachu dans l’intention (bien que le jeu tente d’apporter sa petite touche en incorporant des QTE en fin de niveaux pour tenter de gratter quelques points).

Et ce ne sera malheureusement pas la seule référence à l’univers du petit homme en salopette de chez Nintendo, puisqu’un bruit caractéristique de la transformation de notre yo-yo en divers objets (boule, burger, etc.) ou l’acquisition de divers accessoires (chapeau-hélice, marteau, etc.) se fera entendre, aux notes très facilement reconnaissables.

Ce que l’on ne pourra nier cependant, c’est le caractère coloré, intrépide et dynamique du gameplay et des environnements traversés, avec, il faut le noter, et cela est plutôt classique pour un jeu encore en développement, des problèmes liés aux collisions avec le décor ou encore un défaut de caméra par moments tandis qu’un fort aliasing était présent au loin. Une caméra qui ne sera d’ailleurs pas gérée par les joueurs et joueuses, mais plutôt automatique en déplaçant notre Penny dans l’environnement, ce qui pourra rebuter les habitués de jeux plus souples de prime abord.

Mais vous pouvez tout aussi bien vous mesurer aux niveaux en Contre-la-montre, tandis que des niveaux tenus secrets seront également de la partie et déblocable avec ce que vous trouverez au sein même des niveaux classiques, tout comme des améliorations comme une vie supplémentaire, des capacités pour marquer davantage de points etc. Mais la meilleure solution pour performer comme il se doit est de jouer avec le multiplicateur dans le mode histoire, grâce à vos figures toutes aussi impressionnantes les unes que les autres et l’utilisation de tuyaux, fleurs catapultes, trampolines et autres rampes qui joncheront votre chemin.

En somme, et après notre première incursion dans ce monde totalement décalé, nous pouvons entrapercevoir le potentiel d’une telle production indépendante, soutenue par un éditeur de renom, proposant à la fois des graphismes colorés et variés, mais aussi des mécaniques de gameplay qui sortent par moments du lot. Cependant, nous avons été freinés par l’aspect encore fragile techniquement du titre notamment à cause de bugs assez présents (collision ou non-déclenchement des touches au moment voulu), signe que le jeu demande encore du travail de polish pour pleinement s’épanouir.