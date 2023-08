Penny’s Big Breakaway : Tout savoir sur ce platformer 3D par les créateurs de Sonic Mania

De la plateforme colorée

Certains diront que cet article a été signé Internet Explorer et qu’il arrive avec une latence assez folle, ce qui est sans doute un peu vrai. Nous profitons de cette période estivale un peu plus calme pour revenir sur des annonces que nous n’avions pas couvertes plus tôt, ou sur des titres qui méritent d’avoir au moins votre lecture. Une démarche assez proche de nos AG Summer, votre rendez-vous matinale sur notre chaîne YouTube, où l’on vous propose une présentation chaque jour.

Quoiqu’il en soit, Penny’s Big Breakaway est un nouveau titre présenté lors du dernier Nintendo Direct de juin. Une simple bande-annonce, qui survole rapidement l’univers de ce nouveau jeu de plateforme en 3D et qui permet également d’entrevoir les mécaniques attendues. Depuis, pas de nouvelles informations. Il faut dire que la sortie n’est prévue que l’année prochaine.

Repéré par le label Private Division de Take-Two Interactive, le jeu est développé par Evening Star, jeune studio américain composé de développeurs qui ont travaillé sur le très réussi Sonic Mania. Le titre nous fera suivre Penny, qui va malheureusement se mettre à dos l’Empereur Eddie. Effectivement, lors d’une représentation d’artistes à sa cour, Penny va voir son compagnon Yo-Yo prendre vie. Celui-ci va alors chaparder le pantalon de l’empereur, qui, totalement mécontent, décide de lancer son armée de manchots à sa poursuite.

Dès lors, Penny va devoir faire face à ce redoutable bataillon à travers un jeu de plateforme à première vue assez classique pour le genre 3D. Elle devra parcourir les douze mondes promis par le studio tout en faisant face aux nombreux assauts. Yo-Yo dispose d’un appétit vorace, qu’elle pourra mettre à profit puisque cela lui permet de se transformer, pour par exemple, gagner en vitesse ou protéger Penny. A force d’avancer, on glanera de nouvelles compétences et de nouveaux talents. A noter qu’en plus du mode histoire et de la présence d’un multiplicateur de combos pour la rejouabilité, un mode contre-la-montre est déjà confirmé.

Date de sortie Penny’s Big Breakaway

Si nous n’avons pas encore de date de sortie précise, on sait néanmoins que Penny’s Big Breakaway vise une arrivée début 2024. Il sera disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Pour l’instant, on ne sait pas si une version physique est prévue, bien que le genre s’y prêterait bien pour appâter le public familial en magasins. Bien qu’assez classique sur le papier, on est forcément curieux de voir ce que la nouvelle production des développeurs de Sonic Mania a dans le ventre.