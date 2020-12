Aperçu Gods Will Fall – Un Dungeon RPG mitigé avec de bonnes idées

A mi-chemin entre un Roguelite et un Dungeon-RPG, Gods Will Fall est un jeu indépendant qui mise sur le challenge et une conception assez personnelle de la progression pour attiser la curiosité des joueurs. Nous avons eu l’occasion de l’essayer en avant-première (et en exclusivité), voici nos impressions.

Conditions de test : Nous avons eu l’occasion de jouer à une version bêta sur Steam en compagnie de l’un des développeurs. Etant donné la difficulté qu’offre le titre, nous avons pu effectuer plusieurs autres runs par la suite. La moitié du contenu n’était pas non plus présent.

Les gardiens celtes

Inspiré par des films comme Band of Brothers ou des jeux tels que Cannon Fodder sur Amiga, Gods Will Fall met en avant un groupe de guerriers celtes qui sont le dernier espoir de l’humanité. Afin de mettre un terme à la tyrannie des dieux qui demandent une soumission sans concession, ils devront vaincre les dix tyrans divins en parcourant des donjons tout aussi nombreux. Nous démarrons notre aventure après un naufrage sur une île que l’on peut explorer à notre guise et sans risque.

Il s’agit en effet d’un énorme hub habilement déguisé où l’on contrôle tout un groupe à la fois. Le titre se destine avant tout à des joueurs qui aiment le challenge et qui aiment s’adapter en permanence, une position d’ailleurs totalement assumée par les développeurs. Chaque partie ne sera pas la même pour tous car nous avons directement accès aux dix donjons d’emblée. Chacun d’eux ne peut être parcouru que par un seul guerrier, les autres doivent attendre que les portes s’ouvrent à nouveau tout en sachant qu’il est fort probable que personne n’en ressorte.

Dans ce dernier cas, deux choix s’offrent à vous : soit vous envoyez un autre guerrier pour sauver votre compagnon ou bien vous changez de lieu en priant pour qu’il soit moins difficile que le précédent. Rien ne vous indique sur quel donjon vous allez tomber de même que son niveau de difficulté. Il s’agit sans doute de l’un des points forts que l’on remarque rapidement, ce plaisir de la découverte et de l’apprentissage permanent.

Des lieux uniques

Avec une redondance inévitable, le studio Clever Beans a pris soin de rendre chaque donjon unique et regorgeant de secrets à découvrir, mais également des pièges mortels. Cela se ressent également dans la direction artistique qui nous offre des décors superbes (et de beaux panoramas du monde en proie aux dégâts causés par ces dieux) et variés tout en mettant en avant l’aspect horrifique. Seulement cinq sur les dix étaient disponibles sur cette version, mais nous avons déjà un bel aperçu avec, par exemple, une énorme forge, une forêt d’os avec des ponts en tendons ou encore un immense temple en pierre.

Gods Will Fall devra sans doute être retourné en long et en large pour en voir finalement le bout. Car même en bravant toutes les épreuves des donjons, le plus dur reste encore de vaincre les dieux faisant office de boss. A noter que foncer directement vers eux ne pourra pas forcément être une solution viable car certains peuvent être affaiblis au préalable en tuant notamment des sbires. Il faudra ainsi faire avec les imprévus et abandonner un compagnon le temps de gagner en équipements et en capacités passives pour revenir et le sauver. Si le jeu indépendant est jusqu’ici assez intriguant et de bonne qualité, on aura plus de réserve concernant le gameplay.

Un gameplay trop simpliste ?

L’adaptation et la découverte passent également par les huit héros qui composent notre groupe. On assiste souvent à des interactions entre eux ainsi qu’à des événements particuliers. Certains ont par exemple un passif douloureux avec un dieu ce qui donnera un malus de statistiques dans le donjon ou au contraire cela pourra les booster. Même en prenant compte un désavantage, il n’est pas dit qu’utiliser le plus avantageux pour nous soit la meilleure tactique d’après le développeur. Lorsque l’un des combattants reste bloqué, cela peut également provoquer une baisse de moral pour les membre auxquels il est très lié.

Comme pour le reste, cette partie rentre en compte dans les plans et routes que l’on échafaude pour compléter tous les donjons. Cela passe aussi par les styles de chaque héros qui manient des armes différentes, certains sont ainsi plus pratiques que d’autres selon les monstres présents. Bien que tous les engrenages du jeu font la part belle à l’unique, le gameplay ne suit malheureusement pas cette voie et se répète assez vite en plus d’être parfois imprécis à la manette (qui est privilégiée par le studio).

Le souci est que les armes ne sont pas assez variées (on reste sur du classique avec des épées, marteaux, lances, double hache…) et que les actions sont à peu de chose près les mêmes pour les huit héros. Que ce soit la saisie ou encore les attaques aux sols, ou encore la jauge de rage qui redonne un peu de santé et un bonus d’attaque pendant un court instant, cela manque de style propre. Au niveau de la gestion du groupe, le titre rappelle quelque peu Children of Morta, mais il n’a pas malheureusement pas la diversité de la famille Bergson dans le gameplay. Toujours est-il que la cette notion de sacrifice reste une bonne idée.

Précisons tout de même que Gods Will Fall sera vendu 25€ environ (ainsi qu’une édition « Valiant » à 31€ environ) dès son lancement en janvier 2021 sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.