Gods Will Fall

Gods Will Fall est un Dungeon Crawler teinté d'action, plongeant le joueur dans un univers celtique. Les dieux anciens prennent plaisir à tourmenter, voire torturer, les humains. Ces derniers n'ont d'autre choix que de s'unir et prendre les armes pour se défendre. Aux commandes d'un aventurier, vous devrez parcourir différents donjons pour y dénicher des dieux endormis et les terrasser.