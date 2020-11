Deep Silver annonce Gods Will Fall sur PC, PS4, Xbox One et Switch

La fin d’année, c’est chaque fois une foire aux annonces et aux grosses sorties. On pense bien sûr, en 2020, à l’arrivée des consoles de nouvelle génération, ou encore à celle de Cyberpunk 2077. Mais quelques informations sont aussi à grapiller et qui ne concernent aucun des deux. Par exemple, cette semaine Deep Silver annonce un tout nouveau jeu, Gods Will Fall.

La mythologie celtique à l’honneur

Attention, ne confondez surtout pas Gods Will Fall avec le récent Godfall, disponible en exclusivité sur PlayStation 5 et PC. Tandis que le second est un jeu d’action survolté portant le loot en étendard, le premier est un Dungeon Crawler semblant à première vue plutôt classique.

Gods Will Fall proposera en effet d’arpenter différents donjons, dans lesquels vivent des dieux celtes. Dans son monde, ces derniers ont abusé des hommes, qui n’ont d’autre choix que de se battre ou de mourir. Le but sera, vous l’aurez compris, de terrasser ces créatures mythologiques.

On en sait encore peu sur ce titre, si ce n’est ce que Deep Silver veut bien nous expliquer. Notamment que son système de combat devrait être facile à prendre en main, mais offrir des possibilités complexes. Par ailleurs, c’est Clever Beans qui est à la barre, un développeur que l’on connaît pour Wipeout Omega Collection.

Gods Will Fall est attendu pour le 29 janvier 2021. Il sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Les précommandes ouvriront par ailleurs début janvier.