Gods Will Fall dévoile la feuille de route de son contenu post-lancement

Disponible depuis fin janvier sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia, le dungeon crawler Gods Will Fall a dévoilé la feuille de route de son contenu post-lancement. Au total, trois DLC sortiront dans les prochains mois.

De nouveaux défis prévus entre avril et septembre 2021

Comme l’indique Deep Silver dans son communiqué, les développeurs de Clever Beans prévoient de déployer deux mises à jour majeures de contenu, dont une gratuite, pendant le 2ème trimestre et une autre au cours du 3ème trimestre de l’année. Chaque patch proposera aux joueurs et aux joueuses un niveau entier où ils/elles pourront affronter un dieu, amasser des objets, acquérir des compétences et obtenir des éléments cosmétiques uniques.

Notez que les deux premiers DLC ajouteront également une nouvelle classe d’arme ainsi que des éléments inédits à l’Overworld. Quant au contenu additionnel gratuit, il s’intitule « Dolmen Depths » et vous invitera à parcourir le mystérieux monde souterrain des « Dolmens » afin de ramener dans votre groupe un guerrier perdu dans l’Au-delà depuis très longtemps.

Rappelons que les possesseurs de la Valiant Edition auront accès automatiquement et sans supplément aux DLC de Gods Will Fall. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test en cliquant ici.