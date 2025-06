Andy Bogard fera son entrée dans Fatal Fury: City of the Wolves le 24 juin

Le shinobi s’avance

Comme annoncé auparavant par SNK, Andy Bogard ouvrira le bal du premier Season Pass de Fatal Fury: City of the Wolves. Le grand maître du style Shiranui vient ici montrer à son disciple Hokutomaru que ce dernier a encore beaucoup à apprendre pour lui arriver à la cheville. On découvre le nouveau moveset d’Andy dans une toute nouvelle vidéo, qui nous permet d’apprendre que le combattant sera disponible dès le 24 juin prochain dans Fatal Fury: City of the Wolves.

Il sera suivi par quatre autres personnages durant toute cette première année de vie du jeu. Après lui, c’est Ken de la saga Street Fighter qui prendra le relai, en sachant que Chun-Li débarquera cet hiver. Avant elle, Joe Higashi rejoindra le ring dès l’automne, tandis que Mr. Big fermera la marche au début de l’année 2026.

Fatal Fury: City of the Wolves est disponible sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.