Analyse GTA VI : les secrets que nous révèlent le trailer et les nouvelles images partagées par Rockstar

Un monde vivant et cohérent : diversité, foule, immersion

GTA 6 promet une escapade sans précédent dans un environnement urbain et moderne. Avec les deux trailers dévoilés par Rockstar, nous sommes déjà assurés d’avoir un monde ouvert riche en détails.

Une densité de PNJ impressionnante

Sur les plages comme dans les centres urbains, le trailer montre des scènes avec plus de 150 à 170 PNJ affichés simultanément. Ces foules réagissent de manière crédible à leur environnement, avec des comportements distincts, des animations contextuelles (danse, jeux de plage, disputes), et des accessoires interactifs.

Des quartiers communautaires

On aperçoit notamment un quartier haïtien, avec un drapeau bien visible sur un mur. Rockstar semble vouloir donner à chaque secteur de Leonida une identité propre, fidèle à l’ambiance multiculturelle de la Floride.

Vice City et ses alentours

La ville principale de Leonida regorge de lieux inspirés de la vraie Floride, comme le Caribbean Club à Key Largo, recréé avec un souci du détail frappant. Le jeu semble couvrir à la fois l’espace urbain dense et les zones côtières, marécageuses et rurales. Cela promet un terrain de jeu à la fois vaste et varié, à l’image de Red Dead Redemption 2.

Un bond graphique majeur

On s’inquiétait un peu de savoir si GTA pourrait offrir un rendu correct sur la génération actuelle et il semble que cela soit bien partie pour être le cas (comme pour Red Dead Redemption 2 offrant un rendu bluffant sur PS4 et Xbox 360). Bien que le trailer ne montre pas de gameplay pur, Rockstar utilise bien son moteur maison pour les cut-scenes, ce qui fait que l’on peut avoir confiance au rendu que l’on observe en ce moment.

Un trailer capturé sur PlayStation 5

Rockstar a confirmé que tout le trailer a été capturé sur PS5. Cela témoigne des capacités du moteur RAGE 9, avec un niveau de détail exceptionnel et qui devrait tenir la route sur les consoles actuelles même si il y a de fortes chances que le framerate soit limité à 30 FPS. On peut d’ailleurs voir une console ressemblant à une PS5 dans le salon de Jason et Lucia.

Ray tracing et reflets réalistes

Dans la publicité Ammu-Nation ou les plans de nuit, on observe des reflets dynamiques, des lumières réfractées et des ombres portées très naturelles. Les intérieurs bénéficient aussi d’un éclairage indirect convaincant.

Physique avancée

Nous avons un exemple notable avec le mouvement du liquide dans un pack de bières tenu par Jason, ou encore lors d’un toast avec Lucia. On peut même voir les fines bulles remonter vers la surface. Le comportement des fluides est assez bien simulé et implique donc une physique très réaliste.

Rendu des personnages affiné

Les modèles 3D de GTA VI marquent un net progrès. En comparant Lucia dans le trailer de 2025 à sa version en bikini du premier trailer en 2023, les personnages ont gagné en naturel avec un teint de peau moins plastique, des expressions plus fines, des cheveux dynamiques et des textures plus organiques.

Distance d’affichage bluffante

Plusieurs plans montrent des horizons dégagés avec une lisibilité lointaine : routes, forêts, gratte-ciels et même nuages animés. La distance d’affichage est largement étendue, sans pop-in visible, ce qui donne un monde vaste et fluide.

Des activités variées et organiques

Le trailer et les screenshots montrent une grande diversité d’activités, allant bien au-delà des missions principales. Voici ce que l’on a pu identifier :

Cambriolages : Jason et Lucia braquent une banque, arme au poing.

: Jason et Lucia braquent une banque, arme au poing. Travaux d’intérêt général : Lucia nettoie la rue en tenue orange, probablement après sa sortie de prison.

: Lucia nettoie la rue en tenue orange, probablement après sa sortie de prison. Retour de la musculation : Jason soulève 120 kg dans le trailer.

: Jason soulève 120 kg dans le trailer. Pêche et plongée sous-marine dans les marais et criques.

sous-marine dans les marais et criques. Combat de MMA , avec Lucia sur le ring.

, avec Lucia sur le ring. Chasse aux alligators dans les marais et chasse classique façon RDR2.

aux alligators dans les marais et chasse classique façon RDR2. Moto-cross, canoë-kayak, golf, billard…

Chaque activité semble bénéficier de systèmes de gameplay dédiés, avec des animations et interactions uniques.

Coiffures et looks évolutifs

Lucia est aperçue avec plusieurs longueurs et couleurs de cheveux, de même que Jason sur certaines images. Cela semble confirmer un système de personnalisation physique évolué, encore plus que celui de Red Dead Redemption 2.

Nouveaux éléments et trouvailles notables

Parmi les théories, observations en vrac ou inclassable, nous avons :

Un système de loterie ? : on aperçoit des tickets à gratter et bornes de jeu, laissant entendre qu’un système de pari ou loto pourrait être intégré, dans la droite lignée de la critique sociale de Rockstar.

: on aperçoit des tickets à gratter et bornes de jeu, laissant entendre qu’un système de pari ou loto pourrait être intégré, dans la droite lignée de la critique sociale de Rockstar. Un parc Gatorland-like : une pancarte « Gator Country Adventure Park » fait penser à une parodie de Gatorland, un célèbre parc d’alligators en Floride. Ce lieu pourrait être explorable, et impliquer des missions ou activités liées à la faune locale.

: une pancarte « Gator Country Adventure Park » fait penser à une parodie de Gatorland, un célèbre parc d’alligators en Floride. Ce lieu pourrait être explorable, et impliquer des missions ou activités liées à la faune locale. Transports en commun : des trains de banlieue et des navettes automatiques ont été repérés dans plusieurs plans. Il s’agirait de la version GTA du Metrorail et du Metromover, les systèmes de transport de Miami. Cela suggère une ville traversable via des transports publics, une première à cette échelle dans un GTA.

: des trains de banlieue et des navettes automatiques ont été repérés dans plusieurs plans. Il s’agirait de la version GTA du Metrorail et du Metromover, les systèmes de transport de Miami. Cela suggère une ville traversable via des transports publics, une première à cette échelle dans un GTA. Les Manatees : le trailer montre des supporters d’une équipe nommée « Manatees », aux couleurs bleu/vert. Il s’agit d’un clin d’œil direct aux Miami Dolphins, et confirme la présence d’un club de football professionnel dans l’univers de GTA VI, avec tout le merchandising et la satire que cela implique.

: le trailer montre des supporters d’une équipe nommée « Manatees », aux couleurs bleu/vert. Il s’agit d’un clin d’œil direct aux Miami Dolphins, et confirme la présence d’un club de football professionnel dans l’univers de GTA VI, avec tout le merchandising et la satire que cela implique. Réseaux sociaux et contenu viral : le trailer multiplie les clins d’œil à TikTok, OnlyFans, Instagram, etc. Des vidéos virales sont visibles sur écran vertical, parfois avec des émojis, montrant l’importance du contenu numérique dans la satire du jeu. Un système en jeu pourrait permettre de consulter ou interagir avec ce flux social, voire de générer du contenu.

Entre profusion de détails, variété d’activités, et réalisme technique, Rockstar semble prêt à réinventer une fois encore les codes du jeu en monde ouvert.