Amazon Prime : 6 nouveaux jeux sont ajoutés à l’abonnement en prévision du Prime Day qui aura lieu du 8 au 11 juillet

Les nouveaux jeux sur service Prime Gaming

Surprise, l’abonnement Amazon Prime Gaming a encore des jeux dans sa besace que vous pourrez récupérer sans frais supplémentaires si vous êtes abonnés. Et pas des moindres, puisque l’on compte parmi eux la récente compilation des trois premiers Tomb Raider, ainsi que deux épisodes de la série Saints Row. Voici les nouveaux jeux qui seront compris dans l’abonnement Amazon Prime Gaming dès aujourd’hui :

Pour ajouter ces jeux à votre bibliothèque, rendez-vous sur le site de Prime Gaming et connectez-vous à votre compte Amazon Prime. Vous y retrouverez également les autres jeux de la sélection de juin, comme Mordheim : City of the Damned.

Quand aura lieu le Prime Day d’Amazon ?

Et ces nouveaux titres arrivent dans le service en prévision du Prime Day d’Amazon, qui est une période spéciale durant laquelle les abonnés peuvent profiter de nombreuses réductions exceptionnelles sur le site marchand.

Le Prime Day 2025 promet d’être très spécial puisque pour la première fois, la période est étendue à 4 jours au lieu des 2 habituels, vous laissant ainsi plus de temps pour profiter des offres. Le Prime Day aura donc lieu du 8 au 11 juillet prochain.

Une réduction spéciale pour les 18-22 ans

Cette année, Amazon annonce aussi que vous pourrez vous abonner au service Prime en faisant quelques économies, à condition d’être dans une tranche d’âge bien spécifique.

Pour les jeunes de 18-22 ans, Amazon Prime est aujourd’hui affiché à 34,95 € par an avec une période d’essai de 3 mois sans frais, au lieu des 69,90 € habituellement demandés. Pratique pour profiter du service Prime Gaming à moindre prix pendant toute une année, ainsi que des autres services Prime comme le service de streaming Prime Vidéo.

Pour les autres, sachez que la période d’essai de 30 jours est toujours disponible et permet ainsi de profiter du Prime Day sans pour autant s’engager sur une très longue période.

Comment bien se préparer pour le Prime Day ?

Durant la période du Prime Day, vous aurez droit à de nombreuses promotions qui ne dureront pas dans le temps et qui disposeront de stocks limités. On appelle cela les ventes flashs, et il vaut mieux être sur le qui-vive pour ne pas les manquer.

Pour cela, rien de mieux que de préparer sa propre liste d’envie sur Amazon avant le jour J. Une fois la période du Prime Day commencée, vous verrez ainsi directement si les produits qui vous intéressent bénéficient de production, et cela vous évitera au passage de vous perdre dans toutes les promotions et de faire des achats impulsifs.

Mais si vous souhaitez flâner dans les rayons et que vous tenez à ne pas louper les meilleures promotions du moment, pensez à consulter le Baromètre des ventes qui vous aidera à voir quels sont les produits en promotion les plus plébiscités du moment. Idéal pour ne pas manquer LE bon plan que tout le monde s’arrache.