Albion Online : une refonte graphique majeure et un mode 1vs1 annoncés avec Radiant Wilds

Un Albion plus radieux

Rares sont les jeux massivement multijoueur qui tiennent encore debout, mais Albion Online fait partie de ces rares survivants. Malheureusement, le temps peut être cruel avec ces titres, aujourd’hui moins bien lotis sur le plan visuel. Avec Radiant Wilds, Albion Online va bénéficier d’un important lifting visuel, pensé pour moderniser le jeu sans trahir son identité selon le studio.

Parmi les améliorations annoncées, nous avons :

Un nouvel éclairage et de meilleurs contrastes

Des textures améliorées

De nouveaux effets sur l’eau

Des ajouts de détails environnementaux (végétation, insectes, particules)

Chaque biome a été retravaillé pour offrir une identité plus marquée, avec différents éléments comme des rafales de sable, des chutes de neige ou encore du pollen en suspension. L’autre bonne nouvelle est que ces améliorations n’augmenteront pas la configuration requise, permettant à tous les joueurs d’en profiter.

Radiant Wilds introduit également une nouveauté importante avec l’Armurerie. Ce système proposera des builds recommandés selon les modes de jeu et des suggestions basées sur les données réelles des joueurs. L’objectif est de faciliter la prise en main pour les nouveaux joueurs tout en optimisant les performances des vétérans.

Un mode Arène en 1vs1 et d’autres améliorations

Le PVP évolue aussi avec l’arrivée d’un mode Arène en 1vs1. Déjà présent en 5vs5, le mode Arène proposera désormais des combats en solo et un environnement non létal (pas de perte d’équipement). Cela permettra aux néophytes d’apprendre plus facilement les bases du PVP. La « Crystal Arena » bénéficiera également d’une nouvelle carte.

La mise à jour apporte aussi plusieurs optimisations dont une amélioration des performances globales, notamment en combat. On nous promet aussi une meilleure fluidité lors des grandes batailles et un support manette renforcé avec une navigation plus intuitive.

Avant la sortie de Radiant Wilds, Albion Online proposera un événement saisonnier pour fêter le printemps et la chasse aux oeufs avec « Rites of Spring ». Il se déroulera du 31 mars au 14 avril 2026. Au programme :

Des coffres spéciaux disséminés dans le monde

Des œufs en chocolat offrant des bonus

Des montures exclusives comme les lapins

et diverses récompenses thématiques

Pour rappel, Albion Online : Radiant Wilds sera disponible le 13 avril 2026.