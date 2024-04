Le MMORPG Albion Online s’offre enfin un serveur européen après des années d’attente

Le MMO se met à l’heure européenne

Mieux vaut tard que jamais, et Sandbox Interactive souhaite que vous gardiez cet adage bien en tête. Il était bien possible de jouer à Albion Online sur PC et mobiles en Europe lors de sa sortie, mais le jeu ne disposait pas d’un serveur européen à l’époque. Ce qui pouvait gêner pas mal de monde, étant donné que cela pouvait entraîner quelques soucis de connexion et de décalage, tout en étant un peu en marge des événements proposés en jeu à cause des horaires européennes.

Cela change dès maintenant puisqu’un serveur européen a vu le jour, afin d’offrir une meilleure expérience de jeu pour les joueurs et joueuses du continent. Les maintenances et événements seront donc calés à notre fuseau horaire, et on nous promet une toute nouvelle expérience avec un serveur séparé des autres, pour que tout le monde démarre sur le même pied d’égalité.

Le studio profite donc de cela pour lancer des packs Fondateurs, que l’on peut acheter pour bien débuter l’aventure (et ce jusqu’au 3 juin). Reste à voir si cela suffira à donner un nouveau souffle au MMO chez nous.