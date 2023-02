AG French Direct : Les inscriptions pour la prochaine édition sont ouvertes

Le jeu français aura particulièrement brillé à l’international durant ces derniers mois, que ce soit grâce à aux bulles de fraîcheurs accordées par Tinykin, Foretales et bien d’autres, ainsi que par des productions qui ont bénéficié d’une grande mise en avant à l’image de Stray ou A Plague Tale: Requiem. Plus que jamais, la scène française et francophone montre qu’elle a du talent et qu’elle a besoin qu’on lui consacre une attention toute particulière.

C’est pourquoi, chez ActuGaming, nous organisons depuis 2020 nos AG French Direct, des émissions de type « Nintendo Direct » dans lequel les studios et éditeurs francophones multiplient les annonces pour nous donner un aperçu des jeux à venir qui sont produits dans notre pays ou par des équipes francophones. Après une édition aux chiffres historiques au printemps 2022, l’AG French Direct est de retour en 2023. Les studios peuvent dès à présent postuler via ce formulaire.

L’AG French Direct, c’est quoi ?

Avant toute chose, petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui découvrent l’événement. L’AG French Direct est une émission produite par ActuGaming en complète autonomie et en totale indépendance, qui a pour but de mettre en lumière les talents français et francophones de demain.

Cette émission d’environ une heure permet de découvrir de nouvelles vidéos sur des productions à venir, avec des annonces de date de sortie, de portages, ou tout simplement des reveals exclusifs. Un long Nintendo Direct en quelque sorte, mais centré sur les productions française et francophones. Elle donne également la parole aux créateurs et créatrices via des journaux de développement, et elle est suivi de nombreuses interviews et aperçus exclusifs qui sont publiés sur le site d’ActuGaming.

Durant les quatre éditions précédentes de l’AG French Direct, vous avez pu voir passer de nombreux titres aujourd’hui très populaires, comme Haven, Have a Nice Death, Vampire: The Masquerade – Swansong, The Last Spell, Pharaoh: A New Era, Humankind, ou encore Tinykin (que l’on a découvert au tout début de son développement), et bien d’autres. On compte des dizaines studios et éditeurs qui nous ont déjà accordé leur confiance pour des annonces en exclusivité mondiale, comme :

Nacon

Focus Entertainment

Microids

Dotemu

PID Games

Just For Games

Isthar Games

Shiro Games

Et d’autres…

C’est donc LE rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir de l’actualité des productions francophones à venir.

Comment s’inscrire à l’AG French Direct 2023 ?

Si vous êtes un studio, un créateur indépendant ou un éditeur français ou francophone, vous pouvez dès à présent nous contacter pour participer à la prochaine édition de l’AG French Direct, qui aura lieu prochainement. Pour cela, rien de plus simple, il suffit juste de nous envoyer votre candidature en remplissant le formulaire accessible ci-dessous.

Pour rappel, l’inscription et la participation à l’événement est entièrement gratuite. Que vous soyez un petit indépendant ou un éditeur qui compte sur le marché, tout le monde a sa chance de participer.

Pour vous, lecteurs et lectrices d’ActuGaming, soyez assurés que l’AG French Direct prépare son retour avec une édition 2023 encore plus ambitieuse. Nous serons bientôt prêts à partager la date de cette édition, qui arrivera dans quelques mois. Vous serez rapidement tenus au courant du programme, alors n’hésitez pas à nous suivre partout sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube et sur Twitter.