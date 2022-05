AG French Direct : Le replay de l’édition du printemps 2022 avec +40 jeux présentés

Et voilà, l’AG French Direct édition printemps 2022, c’est presque terminé. Si quelques articles vous attendent encore pour le reste de la semaine, avec des interviews exclusives des studios qui étaient présents lors de cette édition, la conférence est déjà passée. Pour celles et ceux qui auraient manqué le live vendredi dernier et qui voudraient s’offrir une session de rattrapage, pas de panique, le replay est d’ores et déjà disponible.

Où regarder le replay de l’AG French Direct ?

Vous pourrez voir si dessus le replay complet de la conférence de l’AG French Direct diffusée le 6 mai dernier, avec toutes les annonces et les surprises de l’émission.

Vous remarquerez qu’un sommaire complet est disponible, vous permettant de passer d’un jeu à un autre en sélectionnant les passages que vous ne voulez pas manquer. Cette vidéo est intégralement sous-titrée en français si vous souhaitez activer l’option. N’hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube pour nous dire quel est le jeu qui vous a le plus marqué, et ce que vous avez pensé de cette édition.

N’oubliez pas que vous pouvez aussi encore retrouver les nombreuses démos de l’AG French Direct sur la page Steam dédiée à l’événement. Quant aux articles liés à ces annonces, ils sont tous disponibles sur la page AG French Direct de notre site, que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous. Entre aperçus exclusifs et interviews en compagnie des créatrices et créateurs francophones, vous aurez droit à beaucoup de lecture.