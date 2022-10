Activision : Microsoft défend le rachat en indiquant que Sony et Nintendo resteront leaders du marché

Maintenant que l’enquête autour du rachat d’Activision-Blizzard s’est renforcée en Europe, il faut s’attendre à ce que tous les acteurs concernés fassent des pieds et des mains pour défendre leur position. Tandis que Sony et Jim Ryan s’évertuent à prouver aux régulateurs européens que cette acquisition entrainerait un déséquilibre des forces néfaste pour les joueurs, Microsoft et Phil Spencer montrent tout le contraire, notamment en déclarant une nouvelle fois que même après ce rachat, l’hégémonie de Sony et Nintendo restera intacte.

Microsoft consolide sa défense

Microsoft a aujourd’hui lancé une toute nouvelle page sur son site qui sert de vitrine au rachat d’Activision-Blizzard, en montrant tout ce que cela apporterait non seulement pour Microsoft, mais aussi pour les joueurs et l’industrie. Vous vous doutez bien qu’il n’est pas question d’avoir un avis neutre sur la question ici, puisque Microsoft ne met en avant que les bons côtés, mais on marquera les efforts et l’instance de Microsoft à montrer patte blanche aux régulateurs.

Entre les documents qui peuvent servir d’accords verbaux sur la situation de Call of Duty chez PlayStation (on y retrouve tout plein de citations assurant l’avenir de la licence chez Sony) ou encore les analyses du marché du jeu vidéo, tout est servi sur un plateau d’argent afin que les organismes qui enquêtent sur le rachat puissent voir que cette acquisition est légitime.

Microsoft assure une nouvelle fois que ce rachat sera bénéfique pour les joueurs, avec plus de jeux que jamais à fournir, qu’ils soient sur Xbox ou sur PlayStation (c’est osé). Le constructeur rappelle aussi que cela amènera un peu plus de concurrence dans le marché, sans pour autant bousculer les forces en présence, avec Microsoft qui indique que Sony et Nintendo seront toujours les plus gros acteurs du milieu.

Microsoft n’a donc pas fini de défendre sa cause, et nul doute que Sony a encore des choses à dire sur le sujet. En attendant, les régulateurs doivent être tout ouïe.