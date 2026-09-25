Test Ace Combat 8: Wings of Theve – Une première fois dans les airs qui ne s’oublie pas

Sept ans après Ace Combat 7: Skies Unknown, le jeu de combat aérien de Bandai Namco redécolle en 2026 avec Ace Combat 8: Wings of Theve. Les développeurs de Bandai Namco Aces ont ainsi pris leur temps pour nous concocter un opus qui comporte plusieurs gros changements, dont un passage à l’Unreal Engine 5, mais aussi une narration encore plus cinématographique et immersive. Pour être honnête avec vous, il s’agit de mon tout premier jeu Ace Combat. Je l’ai donc abordé en tant que néophyte et je comprend désormais pourquoi cette licence continue de rassembler une communauté fidèle depuis près de 30 ans.

Conditions de test : Nous avons terminé la totalité de la campagne en difficulté normale et avec les commandes en mode expert sur PS5 classique. Nous avons également pu jouer au mode en ligne durant un créneau organisé par Bandai Namco durant la phase de test. Nous avons uniquement pu prendre en main 2 modes sur les 6 disponibles : Match à mort en équipe et Assaut Coop.

Une aile cachée, brisée et remplacée

À l’image d’un Forza Horizon, qui peut séduire un public peu amateur de jeux de course, Ace Combat 8: Wings of Theve offre un savant mélange entre simulation de vol et gameplay arcade, ce qui le rend à la fois profond et accessible. S’il s’agit, pour vous aussi, d’une première approche de la licence, n’ayez pas peur de vous jeter dans le bain. Le titre propose un rapide tutoriel ainsi qu’une quinzaine d’entraînements dédiés à chaque mouvement, munition ou situation particulière face aux ennemis.

On vous propose même deux types de maniabilité : facile et expert. La différence majeure réside essentiellement dans la manière d’aborder les virages. Le mode facile vous permet de tourner simplement à gauche et à droite en déplaçant le stick, tandis que le mode expert demande davantage de maîtrise des roulis et des virages, étant donné qu’un coup de stick vers la gauche ou la droite fait pivoter votre appareil.

C’est un coup à prendre et l’on a parfois du mal à rester stable, mais on vous conseille néanmoins le mode expert tant il offre davantage de sensations et de possibilités en matière de déplacements. L’autre particularité de la licence réside dans l’importance de son scénario. On pourrait croire, à première vue, que nous sommes face à un univers militaire assez classique, mais il s’agit en réalité d’un univers fictif assez complexe (parfois trop) et très japonais dans son approche, avec des situations assez exagérées malgré un ton sérieux et certains personnages parfois caricaturaux.

L’histoire se déroule en 2029, environ dix ans après les événements d’Ace Combat 7. La Fédération d’Usea centrale (FCU) vient de subir une invasion éclair menée par la République de Sotoa. Une grande partie du territoire est occupée, les forces armées sont dispersées et la marine quasiment anéantie. Parmi ses derniers vestiges se trouve l’Endurance, un vieux porte-avions transportant aussi des réfugiés et devenu l’une des dernières bases depuis lesquelles organiser la résistance.

C’est ici que notre personnage va devoir endosser l’identité de Wings of Theve, un pilote légendaire transformé en véritable symbole de propagande afin de maintenir le moral de la population. En effet, cette légende repose en grande partie sur un mensonge. Le véritable « Wings » n’était finalement pas l’as invincible présenté au public et, après sa disparition, le protagoniste va devoir reprendre son nom afin d’entretenir l’illusion. Son fantôme continue néanmoins à nous parler tout au long de la campagne, notamment pour apporter davantage de contexte aux différents personnages, tout en nous permettant d’en apprendre plus sur lui et son passé.

Radio Ga Ga

Même s’il n’est pas nécessaire d’avoir fait le précédent opus pour comprendre les enjeux, le scénario se révèle assez dense et difficile à digérer si l’on le prend en cours de route. Il ne faut pas s’endormir au cours d’un briefing ou d’un débriefing sous peine de perdre le fil des événements. On regrette toutefois l’absence de doublage français dans ce genre de jeu où énormément de choses sont racontées à travers les communications radio, que ce soit entre alliés ou lors d’échanges avec les ennemis. Même sans avoir de difficulté avec l’anglais, il est assez compliqué de suivre les conversations dans un jeu qui demande une concentration permanente en vol. On est au niveau de la lecture de sous-titres lors d’une course-poursuite dans un GTA.

Malgré tout, la grande nouveauté d’Ace Combat 8: Wings of Theve réside dans l’incorporation de cinématiques à la première personne. Notamment sur le pont de l’Endurance, les scènes nous placent directement dans la peau du pilote afin de mieux ressentir la pression qui l’entoure et de développer les relations avec son équipage. On est vraiment sur quelque chose de très contemplatif, avec quelques QTE très simplistes de temps à autre. Même si l’on préfère évidemment être dans les airs, ces passages ont le mérite de ne pas être trop envahissants. Ils permettent effectivement de donner plus de corps aux membres des Wings, notamment le professeur et Tasha.

Malgré tout, son contexte militaire trop terre à terre, son morcellement en « missions », son caractère relativement expéditif ne lui permettent pas d’atteindre l’excellence en matière de narration. Les échanges ont bien plus d’impact durant les missions, où le sound design des dogfights, les communications radio dynamiques et, surtout, la musique font monter la pression. Même si l’on salue ces ajouts destinés à rendre l’ensemble plus cinématographique, on trouve que c’est dans le mouvement qu’Ace Combat s’exprime le mieux. On insiste d’ailleurs sur la musique, qui participe grandement à l’immersion grâce à un bon timing des envolées sonores et à quelques morceaux pop-rock qui rendent la plupart des missions assez épiques.

Bandai Namco Aces maîtrise ainsi assez bien ce fantasme de pilote à la Top Gun, grâce à un savoir-faire qui se ressent très rapidement. La statut de chef d’équipe se ressent aussi à travers les différents ordre que l’on peut donner avec la croix directionnelle. On peut ainsi demander une couverture, un appuie pour abattre un ennemi ou tout simplement donner l’autorisation d’utiliser les armes spéciales. Difficile de savoir si les habitués de la série trouveront ce nouvel opus suffisamment pertinent par rapport au précédent, mais en tant que néophytes, l’équilibre offert par Ace Combat 8 force le respect et nous n’avons qu’une envie : enchaîner les missions pour découvrir d’autres moments riches en émotions fortes.

Que des avions de chasse à ma table

Ace Combat 8 vous propose une trentaine de missions qui vous feront accomplir différents objectifs. Destruction d’avions ennemis, protection d’une flotte, mais également d’autres missions plus originales, comme celle où l’on pilote un vieux coucou tout en devant s’enfuir discrètement en esquivant les zones de détection des radars ennemis.

Avant chaque décollage, il est nécessaire de choisir l’un des avions de votre hangar, ses armes, ses pièces d’amélioration et, enfin, les appareils de vos coéquipiers. Si vous trouvez cela trop compliqué, rassurez-vous : le menu propose deux jauges à respecter, qui augmentent ou diminuent selon vos choix, afin de ne pas se tromper dans la composition de son équipement. De plus, vous pouvez opter pour une configuration automatique de votre équipe, qui choisira les meilleurs avions et équipements pour la mission. Là encore, on reste sur une approche assez accessible et simple à comprendre. Si votre mission principale implique essentiellement des dogfights, vous opterez pour un chasseur équipé de missiles air-air, tandis que les missions demandant du soutien aérien vous pousseront plutôt vers des missiles air-sol.

Dans tous les cas, il est assez facile de s’adapter sans trop se creuser la tête, même si le choix de l’équipement peut drastiquement faciliter une mission. À la fin de chacune d’elles, vous gagnez une certaine quantité de monnaie en fonction de vos performances (non-utilisation des checkpoints, score…). Avec celle-ci, vous pouvez acheter de nouveaux avions, de nouveaux équipements et de nouvelles pièces d’amélioration.

Ces dernières permettent de peaufiner votre style de jeu en offrant quelques bonus (meilleure stabilité, résistance au givrage, portée des missiles, etc.). Chaque modèle d’avion propose un maniement et une approche différents, et l’on éprouve une certaine satisfaction à débloquer de nouveaux bolides pour les voir briller sous le soleil et au-dessus des nuages.

De la Barbe à Papa visuelle

C’est d’ailleurs l’occasion d’évoquer le rendu visuel de cet Ace Combat 8 sous Unreal Engine 5. On peut reprocher au moteur d’Epic Games d’offrir un rendu parfois trop générique et réaliste, mais cette direction sied parfaitement à la licence de Bandai Namco. Pour une fois, on peut dire que les jolis graphismes comptent vraiment, tant le rendu quasi photoréaliste participe à l’émerveillement que l’on ressent dans les airs.

Surtout, les développeurs ont mis au point Cloudly, une technologie développée en interne pour gérer les nuages et les phénomènes atmosphériques. Que dire, à part que le résultat est absolument bluffant ? Que ce soit en les observant au loin à l’horizon ou en pénétrant directement à l’intérieur pour subir le givrage ou la condensation, le rendu impressionne. Et tout cela n’est pas uniquement là pour le spectacle, puisque ces éléments participent au gameplay, notamment les traînées laissées par les avions ennemis, étant donné que l’on ne peut pas toujours se fier au radar durant les combats rapprochés. Les nuages sont aussi un bon moyen de semer ses poursuivants ou d’esquiver un missile.

Même si l’on aurait apprécié des situations un poil plus scriptées mettant davantage en avant les tempêtes et les averses, Ace Combat 8 a tous les ingrédients pour nous en mettre plein les yeux. Même si les décors terrestres font parfois un peu tache par rapport au reste, on profite d’une qualité visuelle assez folle, même à 60 FPS via le mode Performance. Les cinématiques immersives, celles où l’on peut bouger la caméra, sont en revanche verrouillées à 30 FPS. Malgré tout, la modélisation des personnages est d’excellente facture.

Mais c’est au niveau des différents appareils que la modélisation reste la plus impressionnante. Chaque avion offre un niveau de détail assez bluffant. Le menu propose d’ailleurs un hangar où vous pouvez admirer de près chaque bolide en zoomant sous toutes les coutures. Dommage, toutefois, que les skins débloqués durant la campagne ne puissent pas être équipés avant d’avoir terminé celle-ci.

Quid du multijoueur en ligne

« Ace Combat Online », le mode en ligne du titre, embrasse pleinement son caractère de jeu-service. On peut créer son avatar et se balader dans un hub social pouvant réunir jusqu’à 100 joueurs, sachant que le crossplay est bien présent. Il propose également une boutique avec des skins et un Battle Pass. Plusieurs activités sont proposées : du match à mort en équipe et en solo, un mode coopératif opposant deux escadrilles de quatre pilotes à des ennemis contrôlés par l’IA, ainsi qu’un mode PvPvE où deux équipes de quatre joueurs doivent s’affronter tout en gérant de nombreuses unités terrestres, aériennes et navales.

Nous avons pu faire quelques sessions en match à mort et en assaut coopératif. Malgré la disponibilité assez courte du mode en ligne durant la période de test, nous avons passé un bon moment. On retrouve le gameplay très prenant du jeu de base, mais avec de vrais joueurs, ce qui donne aux affrontements un caractère encore plus imprévisible et authentique. Même pour ceux qui n’aiment pas trop la compétition, le PvPvE constitue un bon compromis pour montrer ses talents de pilote sans trop de pression.

Le mode nous pousse à jouer davantage grâce à un système d’amélioration propre à chaque avion. En effet, chaque appareil que vous utilisez peut gagner de l’EXP et monter de niveau afin de débloquer des améliorations. On reste sur une proposition assez classique, mais qui promet de bien prolonger les envolées pour les plus mordus.