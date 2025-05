A Better World, le simulateur d’uchronies de Ludogram et Arte, montre son concept à travers un trailer de gameplay

Prenez le contrôle de l’Histoire

Assassiner Hitler ou le virer du parti nazi ? Prévenir Jackie Kennedy ou le FBI du futur assassinat de JFK ? Êtes-vous prêt ou prête à modifier le cours de l’Histoire et d’affronter ses conséquences ? A Better World Company recherche justement des employés pour mettre à profit sa machine performante et nous présente ses fonctionnalités au cours d’un nouveau trailer.

Enfermé dans un bureau avec pour seul objet interactif l’ordinateur à partir duquel tout est possible, A Better World nous fera voyager à travers les époques pour agir sur les différents moments clés que la Terre ait connus. De ces choix découleront des conséquences, lesquelles deviennent exponentielles à force de mettre son grain de sel.

De cette manière, on fait monter son karma, ou son score-employé, afin d’accéder à d’autres pans de l’Histoire et à d’autres étages de la ABW Company, et ainsi de suite jusqu’au septième étage. Mais à l’inverse, trop de choix chaotiques et c’est la catastrophe. Des objectifs précis seront aussi demandés, dont la manière d’y parvenir est assez permissive. Une assistante-IA, Globos, servira d’aide et de guide tout au long du jeu.

A Better World et son bac à sable temporel seront disponibles en 2025 sur PC.