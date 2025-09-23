2XKO : Le jeu de combat League of Legends sortira en accès anticipé début octobre

5 nouveaux champions sont prévus pour 2026

2XKO ne restera donc pas longtemps en bêta, étant donné que Riot prévoit de lancer l’accès anticipé du jeu dès le mois prochain. Le studio a annoncé aujourd’hui que son jeu sera disponible dès le 7 octobre de cette manière, toujours en free-to-play. C’est aussi à cette date que la bêta prendra fin. La saison 0 commencera, et en 2026, cinq autres saisons sont prévues, avec à chaque fois un nouveau champion, un nouveau Battle Pass, la remise à zéro des classements et bien d’autres choses.

Pour fêter cette heureuse annonce, une nouvelle vidéo du jeu a été publiée en compagnie des développeurs qui fait le point sur tout ce qu’il faut attendre de la sortie, avec notamment des costumes pour les personnages.

Il ne s’agit là que du début de l’aventure pour 2XKO, étant donné que cet accès anticipé ne sera disponible que sur PC. Plus tard, lorsque le jeu sera peaufiné avec de multiples mises à jour, des versions PlayStation 5 et Xbox Series sortiront.