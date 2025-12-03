007 First Light : Un premier journal de développeurs est disponible pour le jeu James Bond

Les bases du gameplay présentées par le studio

IO Interactive donne quelques nouvelles de 007 First Light en laissant d’abord la parole à Andreas Krogh (directeur du gameplay) et Thomas Pulluello (senior level designer), qui reviennent ensemble sur le gameplay de ce nouveau jeu. Peu de nouvelles images ici étant donné que le duo commente les réactions du public lors de la première présentation de gameplay du titre. Mais c’est l’occasion de présenter à nouveau les différents piliers de ce 007: First Light.

Le premier, nommé « Spycraft », sera votre faculté à bien observer votre environnement tout en étant discret, tel un bon agent secret. Le deuxième, « Instinct », reposera sur votre capacité d’adaptation, notamment lorsque vous serez à découvert. On parle ici de bluff, pour profiter du charme anglais de Bond. Viennent ensuite les « Gadgets », qui, vous l’aurez compris, sont les outils offerts par Q afin de vous proposer plus de choix, que ce soit en plein combat ou durant votre infiltration. Et justement, le quatrième pilier n’est autre que les « Combats », qui reposent là aussi sur les environnements, plus que sur la force brute (même si cela marche aussi pas mal, il faut l’avouer).

007 First Light sera disponible à partir du 27 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.