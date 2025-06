007 First Light : James Bond se la joue presque fine dans un premier trailer explosif

Un James bond pas très light

De ce que l’on a pu voir sur ce premier trailer, 007 First Light semble tenir toutes ses promesses. Boosté au moteur glacier d’IO Interactive, le soft prendra logiquement la forme d’une origin story à notre agent du MI-6. De ce que l’on sait de l’histoire, nous suivrons notre jeune James Bond qui, suite à un acte héroïque en tant que membre de la Navy, est recruté pour le programme double zéro du MI6. Une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir devra être déjoué, à l’aide de son mentor Greenway.

Pour le reste, le soft promet une belle palette diversifiée dans son gameplay. Il faudra s’attendre à de l’infiltration, de l’action omniprésente, voire de la course poursuite en voiture. Comme nous avons pu le voir, l’utilisation du corps à corps, des armes à feu ou encore des mythiques gadgets de 007 seront de la partie. Qui plus est et cela nous ravit, il sera possible d’y jouer en mode discrétion ou bourrin, avec qui plus est des modificateurs additionnels que vous pourrez ajouter en rejouant les missions du jeu. Indéniablement, il n’est pas anodin d’y voir un petit côté Hitman dans cet aspect, dont le changement de déguisement qui devrait être vraisemblablement de la partie.

En plus, nous retrouverons évidemment une mise en scène explosive très cinématographique dont seul la franchise a le secret. Avec IO Interactive aux commandes, nous n’avons qu’assez peu d’inquiétudes quant à la teneur du gameplay, qui devrait sans aucun doute nous offrir quelques séquences d’anthologies. Au rayon des acteurs qui prêtent leur visage, nous avons pu reconnaitre fortement les traits de Patrick Gibson dans le rôle de James Bond, mais aussi Lennie James, l’acteur qui incarnait notamment Morgan Jones dans la série The Walking Dead.

007 First Light sortira en 2026 sans plus de précisions sur PC, PS5, Xbox Series X|S et Switch 2.