007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
007 First Light a beau être un jeu assez ambitieux d’un point de vue technique, personne ne s’attendait pour autant à ce qu’il soit aussi demandeur sur PC. Lorsque le studio IO Interactive a levé le voile sur les configurations PC recommandées pour son jeu, le public s’est étouffé face aux 32 Go de RAM demandés, dans un monde où ce composant va devenir de plus en plus cher dans les mois à venir. Après avoir entendu cela, IO Interactive fait son mea culpa et propose aujourd’hui d’autres configurations un peu plus raisonnables.
Q se rattrape
IO Interactive a bien entendu les réactions du public face aux configurations PC de 007 First Light, et veut aujourd’hui faire passer le message que tout cela relève d’une erreur en interne :
« L’erreur précédente était due à un problème de communication interne ayant entraîné la diffusion d’une version obsolète des spécifications. Après un réexamen approfondi et des tests supplémentaires, la quantité de RAM recommandée a été corrigée (de 32 Go à 16 Go), les valeurs de VRAM ont été mises à jour et la configuration minimale du processeur a été rectifiée. D’autres objectifs de performance seront communiqués à l’approche du lancement. »
En effet, les 32 Go demandés semblaient être anormaux pour un résultat en 1080p/60 fps, alors il est rassurant de voir que cela a été revu à la baisse. Ce n’est pas le seul point qui a changé ici, puisque la VRAM est désormais plus basse, en passant à 8 Go au lieu de 12 Go dans la configuration recommandée. Voici les configurations PC requises mises à jour pour 007 First Light :
Configuration minimale (1080p/30 fps) :
- Processeur : Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500
- Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent
- Mémoire vive (RAM) : 16 Go
- Mémoire vidéo (VRAM) : 6 Go
- Espace de stockage : 80 Go minimum
- Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
Configuration recommandée (1080p/60fps) :
- Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600
- Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent
- Mémoire vive (RAM) : 16 Go
- Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go
- Espace de stockage : 80 Go minimum
- Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 27/05/2026