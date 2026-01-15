007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

007 First Light a beau être un jeu assez ambitieux d’un point de vue technique, personne ne s’attendait pour autant à ce qu’il soit aussi demandeur sur PC. Lorsque le studio IO Interactive a levé le voile sur les configurations PC recommandées pour son jeu, le public s’est étouffé face aux 32 Go de RAM demandés, dans un monde où ce composant va devenir de plus en plus cher dans les mois à venir. Après avoir entendu cela, IO Interactive fait son mea culpa et propose aujourd’hui d’autres configurations un peu plus raisonnables.

Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

