007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

Q se rattrape

IO Interactive a bien entendu les réactions du public face aux configurations PC de 007 First Light, et veut aujourd’hui faire passer le message que tout cela relève d’une erreur en interne :

« L’erreur précédente était due à un problème de communication interne ayant entraîné la diffusion d’une version obsolète des spécifications. Après un réexamen approfondi et des tests supplémentaires, la quantité de RAM recommandée a été corrigée (de 32 Go à 16 Go), les valeurs de VRAM ont été mises à jour et la configuration minimale du processeur a été rectifiée. D’autres objectifs de performance seront communiqués à l’approche du lancement. »

En effet, les 32 Go demandés semblaient être anormaux pour un résultat en 1080p/60 fps, alors il est rassurant de voir que cela a été revu à la baisse. Ce n’est pas le seul point qui a changé ici, puisque la VRAM est désormais plus basse, en passant à 8 Go au lieu de 12 Go dans la configuration recommandée. Voici les configurations PC requises mises à jour pour 007 First Light :

Configuration minimale (1080p/30 fps) :

Processeur : Intel Core i5-9500 / AMD Ryzen 5 3500

Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 6 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Configuration recommandée (1080p/60fps) :

Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.