007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu

Un jeune agent qui sait malgré tout assurer le spectacle

Si IO Interactive voulait raconter la « jeunesse » de James Bond dans 007 First Light, c’est avant tout pour présenter un protagoniste qui a encore beaucoup de lacunes. Un postulat de départ bien plus intéressant pour Hakan Abrak, directeur créatif, qui ne voulait pas forcément d’un 007 affirmé qui a déjà tout vécu :

« L’équipe ne voulait pas créer ce surhomme dès le départ, où il domine le monde, où il est endurci et aguerri, après avoir connu des chagrins d’amour, et se cache désormais derrière une armure. Ce n’était pas forcément intéressant. »

L’équipe voulait surtout éviter de présenter un James Bond qui serait lassé de ses nouvelles aventures, puisqu’il aurait déjà tout vécu. Martin Emborg, directeur narratif, tire ici la comparaison avec Dr.No, qui laissait apparaitre une telle version :

« Il gagne au baccarat contre une belle femme qui ne rêve que de l’emmener chez elle. Il boit et s’ennuie un peu. C’est juste un jeudi comme les autres pour lui. C’est tout le but non ? Mais ce n’est pas très attachant. »

Pour mieux rendre ce James sympathique auprès du public, IO Interactive a donc opté pour une version du personnage qui est, certes, confiante, mais inexpérimentée. Pour autant, on l’a constaté dans les vidéos : ce 007 sait se battre, et pas qu’un pas. Le studio a ici pris exemple des films mettant en scène Daniel Craig, qui ont inspiré l’équipe concernant les mouvements du personnage. C’est-à-dire dans sa façon de se mouvoir en plein cœur de l’action, Abrak citant directement le film Casino Royale :

« Nous essayons de rendre l’expérience originale — mais il était important que ce soit toujours en mouvement, dynamique et acrobatique, presque comme le parkour au début de Casino Royale. »

007 First Light sera disponible à partir du 27 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.