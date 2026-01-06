007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées

Pour la configurations 4K, il faudra patienter

Dans cette nouvelle vidéo, IO Interactive s’attarde sur les bienfaits du DLSS 4 de Nvidia qui permettra à 007 First Light d’atteindre ses meilleures performances, jusqu’à plus de 200 fps. Mais pour atteindre cela, il ne vous faudra pas une machine vieille d’une décennie, et le studio se garde même de dire quelles seront les configurations demandées pour un tel résultat.

À la place, IO Interactive veut bien nous présenter la configuration plancher requise pour jouer au titre sur PC, ainsi que celle qui permettra de jouer en 1080 et 60 images par seconde. Voici les configurations PC de 007 First Light :

Configuration minimale (1080p/30 fps) :

Processeur : Intel Core i5-9500K / AMD Ryzen 5 3500

Carte graphique : NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 8 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

Configuration recommandée (1080p/60fps) :

Processeur : Intel Core i5-13500 / AMD Ryzen 5 7600

Carte graphique : NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT / GPU dédié Intel équivalent

Mémoire vive (RAM) : 32 Go

Mémoire vidéo (VRAM) : 12 Go

Espace de stockage : 80 Go minimum

Système d’exploitation : Windows 10 / Windows 11 (64 bits)

007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.